“Muñecos Solidarios”: Vecinos y vecinas confeccionaron más de 700 muñecos para regalar durante el mes de las infancias

Se trata de alumnos de diferentes talleres del Centro Cultural Alem. La propuesta solidaria buscó acompañar con alegría y compromiso a las familias riograndenses en un nuevo mes de las Infancias. Estuvo a cargo de las profesoras Andrea González (taller de Corte y Confección) y Andrea Issa (taller de Patchwork).

A través de la Subsecretaría de Cultura del Municipio de Río Grande, vecinos y vecinas llevaron adelante la confección de muñecos para regalar a las niñas y niños de nuestra ciudad. La labor solidaria se desarrolló durante varias jornadas en el Centro Cultural Alem.

La propuesta, que estuvo a cargo de talleristas de dicho espacio, implicó el uso de materiales reciclables y donados que fueron utilizados por los vecinos y vecinas para elaborar con creatividad y cariño dichos muñecos.

En esta línea, desde el Municipio se agradece el aporte de las empresas textiles Sueño Fueguino y Armavir, como así también a las Mercerías Ivonne y Rosario.

Cabe destacar que los muñecos confeccionados serán entregados por la Secretaría de Género y Desarrollo Comunitario a los niños y niñas de la Provincia derivados a distintos hospitales de Buenos Aires, como el Garrahan, a niños hospitalizados en la ciudad, a los que asisten a los espacios de cuidado, área de salud y a diferentes comedores de Río Grande.

Al respecto, el subsecretario de Cultura, Carlos Gómez destacó: “la solidaridad de las alumnas y alumnos del Centro Cultural Alem, de las profesoras Andrea González y Andrea Issa, que siempre tienen estos fines solidarios, como los espacios de las cartucheras y los muñecos, ante un tiempo donde muchas familias atraviesan situaciones de necesidad, toman la posta de estas jornadas para llevarles una sonrisa a cada niño y niña

Desde el Municipio de Río Grande se impulsan diversas instancias para continuar construyendo comunidad con bases solidarias y valores para toda la vida.

