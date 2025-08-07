“Muñecos Solidarios”: Vecinos y vecinas confeccionaron más de 700 muñecos para regalar durante el mes de las infancias

A través de la Subsecretaría de Cultura del Municipio de Río Grande, vecinos y vecinas llevaron adelante la confección de muñecos para regalar a las niñas y niños de nuestra ciudad. La labor solidaria se desarrolló durante varias jornadas en el Centro Cultural Alem.

La propuesta, que estuvo a cargo de talleristas de dicho espacio, implicó el uso de materiales reciclables y donados que fueron utilizados por los vecinos y vecinas para elaborar con creatividad y cariño dichos muñecos.

En esta línea, desde el Municipio se agradece el aporte de las empresas textiles Sueño Fueguino y Armavir, como así también a las Mercerías Ivonne y Rosario.

Cabe destacar que los muñecos confeccionados serán entregados por la Secretaría de Género y Desarrollo Comunitario a los niños y niñas de la Provincia derivados a distintos hospitales de Buenos Aires, como el Garrahan, a niños hospitalizados en la ciudad, a los que asisten a los espacios de cuidado, área de salud y a diferentes comedores de Río Grande.

Al respecto, el subsecretario de Cultura, Carlos Gómez destacó: “la solidaridad de las alumnas y alumnos del Centro Cultural Alem, de las profesoras Andrea González y Andrea Issa, que siempre tienen estos fines solidarios, como los espacios de las cartucheras y los muñecos, ante un tiempo donde muchas familias atraviesan situaciones de necesidad, toman la posta de estas jornadas para llevarles una sonrisa a cada niño y niña

Desde el Municipio de Río Grande se impulsan diversas instancias para continuar construyendo comunidad con bases solidarias y valores para toda la vida.