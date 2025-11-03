Exigen neumáticos de invierno en la Ruta 3 por la intensa nevada: alertan por calzada resbaladiza y niebla en la zona alta

El subsecretario de Seguridad Vial, Sergio Gamarra, confirmó esta mañana en FM Provincia que la prioridad es evitar siniestros viales en un tramo donde las condiciones “cambian drásticamente en cuestión de minutos”.

“No somos ajenos a esta condición climática. Hoy la transitabilidad es muy variable, y la prioridad es que la gente llegue sana y salva a destino”, señaló.

Gamarra recordó que es fundamental planificar el viaje, consultar los partes viales y evitar salir a la ruta si no es estrictamente necesario. Además, anticipó que el operativo continuará durante toda la jornada mientras las condiciones sigan adversas.

Desde temprano, máquinas viales y camiones saleros trabajan en el despeje de nieve para garantizar la circulación mínima. Aun así, el funcionario insistió en que la utilización de neumáticos adecuados “no es una recomendación, sino una medida básica de seguridad”.

“Estamos en una zona donde el clima cambia drásticamente. Venimos de una semana con 19 grados y ahora tenemos -3. Es necesario transformarnos y entender que el neumático adecuado salva vidas”, remarcó.

También sugirió revisar luces, frenos, limpiaparabrisas y rueda de auxilio antes de salir. En cuanto a los neumáticos, recordó que los cuatro estaciones están permitidos, pero su rendimiento no se compara con los homologados para invierno, que llevan el pictograma de la montaña con el copo de nieve.

Para información actualizada sobre el estado de rutas, Gamarra recordó que los conductores pueden comunicarse al 103 o al 911, donde se brinda asistencia y datos de tránsito en tiempo real.