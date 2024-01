Presidente Milei viaja a la Antártida sin extender invitación al gobernador Melella, en un contexto de discrepancias políticas

En un contexto en el que las diferencias políticas son evidentes, el gobernador de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Gustavo Melella, no fue invitado a participar en este viaje. A pesar de las divergencias, la relación entre el mandatario provincial y el presidente Milei se mantiene en un marco de respeto institucional.

Días atrás Milei recibió en la Casa Rosada a Grossi, director de la OIEA, un resorte clave de las Naciones Unidas que intenta armonizar los intereses nucleares de los principales protagonistas del tablero internacional. En ese encuentro analizaron la agenda global y la particular situación de América Latina: es la única zona del planeta que no registra -oficialmente- armas de destrucción masiva.

Milei, Grossi, la canciller Diana Mondino y el ministro de Defensa, Luis Petri, junto a otros miembros del Gabinete, viajarán el viernes rumbo a Santa Cruz y pasarán la noche en una base militar de Río Gallegos. Al día siguiente, si el tiempo es favorable, completarán el viaje hasta llegar a la Antártida. Cabe recordar que el ex presidente Alberto Fernández y el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, el año pasado el 22 de febrero de 2022 habían partido rumbo a la Antártida en una visita histórica para el país. En su llegada a Ushuaia, el ex Presidente había inaugurado el nuevo edificio de la sede de la Universidad de Tierra del Fuego antes de iniciar el viaje al continente blanco. Sin embargo, en esta ocasión, el gobernador Melella no fue invitado a participar en el viaje.