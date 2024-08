'Salarios de miseria destruyen la Educación Pública en Argentina'

Catena fue contundente al señalar que "con salarios de miseria, no hay posibilidad de una educación de calidad". Añadió que los docentes en Tierra del Fuego, al igual que en otras provincias, están por debajo de la línea de pobreza, lo que ha llevado a una crisis en la disponibilidad de maestros. "Hoy en la provincia no hay docentes, y eso no se soluciona con declarar una emergencia pedagógica, sino con políticas que fomenten la radicación y el arraigo en la provincia", afirmó.

El dirigente también anunció que el sindicato se encuentra en estado de alerta y movilización, con una jornada nacional de lucha prevista y un congreso provincial de delegados para discutir los pasos a seguir. Catena subrayó la importancia de defender la educación pública y la necesidad de inversiones significativas en infraestructura y salarios para garantizar que el sistema educativo pueda cumplir con su rol fundamental en la sociedad.