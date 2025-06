En el Encuentro sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad, convocado por el senador Carlos Linares, participaron representantes de instituciones, organizaciones y familias de todo el país. Allí, Claudia D’Ippolito, presidenta de la Asociación Angelito –especializada en déficit de L-Carnitina–, describió cómo la falta de cobertura médica y de transporte especializado pone en riesgo la salud y la autonomía de los pacientes.

“Esta ley tiene que salir. Porque no se puede esperar más. Porque no hay justicia social posible si dejamos atrás a quienes más nos necesitan”, afirmó López, frente a un auditorio que reclamó financiamiento para medicación, tratamientos, prestaciones básicas y pensiones no contributivas.

La senadora denunció además la “fragmentación social” que, a su juicio, promueve el gobierno de Javier Milei: “Las personas con discapacidad están luchando, pero no alcanza. Los jubilados están solos, la discapacidad está sola, las universidades convocan solo cuando las atacan a ellas. Y no debería ser así. Tenemos que estar todos, porque el presupuesto es de todos. Nos afecta de punta a punta, desde el fin del mundo hasta La Quiaca”.

Durante el encuentro también expusieron sus casos María Florencia Poletto (Equipo Khipu SAIE), Fernando Zizzias (Cámara de Escuelas Especiales), Karina Castagnola (Hablemos de Autismo – Quilmes), Luis Alberto Martínez (APANAU), Cecilia Salato (Trasladar Inclusión), Raúl Lucero (Talleres Protegidos) y Eduardo Sotelo (profesor de educación física y especialista en autismo). Todos coincidieron en la urgencia de declarar un estado excepcional que garantice recursos para medicamentos, equipos ortopédicos, adaptación de viviendas y transporte accesible.

Con la media sanción en Diputados consumada, ahora el proyecto deberá sortear el debate en el Senado. Cristina López adelantó que su voto estará firme para convertir esta iniciativa en ley y así asegurar que “las personas con discapacidad no puedan esperar más”.