“Injerencia extranjera”: Martín Perez cruzó al embajador Lamelas y reclamó firmeza a la Nación

Martín Perez no dejó pasar la primera declaración fuerte de Peter Lamelas como embajador postulado a Buenos Aires. El funcionario municipal eligió su cuenta de X para marcar territorio y mandar un mensaje hacia dos direcciones: la embajada norteamericana y la Casa Rosada. “Los intentos de injerencia extranjera en asuntos argentinos deben ser respondidos con firmeza por el Gobierno nacional”, dijo sin vueltas. Y añadió: “El nuevo embajador de EE.UU. nos quiere decir de qué países podemos aceptar inversiones y de cuáles no”.

Este martes, Lamelas —nominado por Donald Trump para ocupar la sede diplomática en Argentina— se presentó ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense. Allí reiteró la clásica posición de Washington sobre las Islas: “Las islas son un tema que Estados Unidos no reconoce la soberanía ni de Argentina ni del Reino Unido”. Una frase que en Tierra del Fuego se escucha como un déjà vu que nunca caduca, pero que, con la economía en crisis y la discusión por las inversiones en primer plano, encendió una alarma adicional.

Perez tomó esa intervención como algo más que un comentario protocolar. Para el intendente, el problema no es sólo lo que se afirma en Washington, sino lo que no se contesta en Buenos Aires. “El silencio envalentona aún más a quienes nos quieren dar órdenes desde afuera”, escribió, apuntando a un Gobierno nacional que —a su juicio— evita el ruido diplomático incluso cuando tocan un tema tan sensible como las Islas y la política de inversiones.

La discusión por el origen del capital no es menor en una provincia que depende de la industria, la logística y la obra pública. Perez fijó su vara: “Argentina y Tierra del Fuego tienen que tener puertas abiertas a toda inversión productiva que genere valor y produzca empleo. Sea de Estados Unidos, de China, de India, de países europeos o de cualquier otro. Producción y empleo. Si cumple esos dos requisitos, bienvenidas las inversiones”.

Peter Lamelas elevó su nominación el martes 22 de julio ante el Senado de EE.UU. y dejó plantada la postura: Washington no reconoce la soberanía ni de Argentina ni del Reino Unido sobre las Islas. Martín Perez replicó desde Río Grande, acusando (sin usar esa palabra) a la Nación de callar ante esa definición y a la vez de permitir que desde afuera se sugiera con quién hacer negocios. La réplica fue contundente: inversiones sí, pero con dos filtros simples y concretos—trabajo y valor agregado—sin importar el origen del dinero.