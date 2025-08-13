Pelolli: “La decisión es clara, o avanzamos con inclusión o retrocedemos con ajuste”

“Estos no son momentos de personalismo. Debemos ir por un proyecto superador y conformar un gran frente de unidad con el que se pueda poner un freno al gobierno de Javier Milei”, expresó en diálogo con Radio Universidad.

Pelolli sostuvo que es fundamental “contar con los mejores hombres y mujeres” para enfrentar los ajustes que, según afirmó, golpean a diario a la comunidad.

En ese contexto, planteó que el escenario electoral se reduce a dos caminos: “La Libertad Avanza o Fuerza Patria”. Y remarcó que su espacio apunta a “generar políticas de inclusión, respaldar a los trabajadores y recuperar derechos”, en oposición al modelo que impulsa la oposición.

El concejal advirtió que, aunque se hable de una baja en la inflación, los precios siguen en aumento y afectan el consumo local. “Los mismos comerciantes cuentan que el consumo bajó, por eso es necesario poner un freno y no darle súper poderes como sucedió, para ir en contra de todo el pueblo”, concluyó.