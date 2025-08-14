Limpieza en la zona de la pista del avión: retiraron más de 50 cubiertas y residuos en Río Grande

ShelknamsurPolítica11/08/2025
El Municipio de Río Grande y la Fundación de Lucha Contra el Cáncer Ushuaia (LUCCAU) firmaron un Convenio de Colaboración y Cooperación para fortalecer las acciones de prevención, detección temprana y concientización sobre el cáncer en la comunidad. El acuerdo —suscripto por el intendente Martín Perez y la presidenta de LUCCAU, Nélida Parra— tendrá un plazo inicial de dos años, con posibilidades de extensión, y fija una agenda conjunta que incluye campañas de sensibilización, jornadas comunitarias de prevención, capacitaciones para personal de salud y actividades educativas para vecinos y vecinas.
El Municipio de Río Grande, a través de la Subsecretaría de Ambiente, recuerda a los vecinos y vecinas que se encuentra vigente la Ordenanza N° 1896/04.
La Municipalidad de Ushuaia ofició de mediadora entre las partes involucradas en el debate por el futuro del emblemático cartel “Bienvenidos a Ushuaia”, ubicado en la zona portuaria.
Por medio del Programa Centros de Apoyo a las Trayectorias Educativas, el Municipio de Río Grande acompaña a infancias y adolescencias de nuestra ciudad en sus procesos educativos a lo largo de todo el año. El objetivo es continuar reafirmando su compromiso con la educación pública y de calidad, ofreciendo a la comunidad recursos fundamentales para su desarrollo.
La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Dirección de Bromatología, incautó y procedió al descarte de 900 kilos de carne pertenecientes a un local comercial ubicado en la esquina de las calles Rubinos y Puerto Español.
El Municipio informó sobre un nuevo avance en la modernización del transporte público de pasajeros. Actualmente, se está trabajando para que, en el plazo de los próximos 30 días, se implemente Wi-Fi gratuito vía Starlink en todas las unidades, al que podrán acceder los usuarios riograndenses. Este avance responde a una necesidad de conectividad de los vecinos durante sus traslados habituales en las distintas líneas de recorrido de la ciudad.
El intendente Martín Perez encabezó la inauguración de la quinta edición de la Expo Académica “En carrera a mi Proyecto”, destinada a acompañar a las juventudes de la ciudad en la toma de decisiones sobre su futuro académico y laboral al concluir el nivel secundario.
El concejal del PJ de Ushuaia, Nicolás Pelolli, se refirió a la reciente peña realizada en Río Grande, donde valoró el encuentro y el diálogo con vecinos en el marco de la construcción de un nuevo frente político.
En diálogo con AIRE LIBRE FM, Damián “Loli” Löffler, legislador y referente del Movimiento Popular Fueguino (MPF), analizó el armado electoral junto al intendente de Río Grande, Martín Pérez, y el intendente de Tolhuin, Daniel Harrington. Sostuvo que la conformación de frentes surge de un “trabajo previo y natural” con un objetivo central: representar los intereses de Tierra del Fuego en el Congreso de la Nación.