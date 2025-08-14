Limpieza en la zona de la pista del avión: retiraron más de 50 cubiertas y residuos en Río Grande

El operativo estuvo a cargo de personal y equipamiento de la Dirección de Higiene Urbana junto al área de Transporte, ambas dependencias de la Municipalidad de Río Grande, a través de la Secretaría de Gobierno.

Se trató de una tarea de limpieza orientada a preservar, entre todas y todos, la ciudad y su entorno.

Cabe señalar que la limpieza de las banquinas es una acción que corresponde a Vialidad Nacional.

Se invita a las vecinas y vecinos, a quienes transitan las rutas y a los profesionales del volante, a colaborar para mantener limpios los espacios naturales. Entre todos, hacemos de Río Grande una ciudad más limpia y cuidada.