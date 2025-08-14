“Construyan esa Río Grande y ese camino de oportunidades para ustedes mismos”

La Expo Académica forma parte de las políticas públicas que implementa la Secretaría de Gestión Ciudadana a través de la Dirección de Juventudes. Al respecto, el secretario de Gestión Ciudadana, Gonzalo Ferro, señaló:

“En esta etapa del año, donde entendemos que muchos jóvenes están tomando la decisión de qué camino emprender al culminar sus estudios secundarios, aprovechamos, como todos los años, a ofrecerles un abanico de oportunidades para desarrollar, en Río Grande o fuera de ella, su proyecto de vida”.

Ferro destacó que el evento incluyó charlas de colegios profesionales —abogados, arquitectos, contadores, veterinarios, ingenieros, entre otros— que transmitieron la importancia y el valor de la experiencia profesional.

Además, indicó que también participaron vecinos y vecinas de la ciudad que, a través de un oficio o un emprendimiento propio, inspiran a quienes quieran recorrer ese camino.

Para los jóvenes que deseen estudiar fuera de la provincia, el Municipio presentó sus programas de acompañamiento en Buenos Aires y Córdoba, a través de la Casa de Jóvenes Fueguinos “Rodrigo Bolívar” en La Plata y la Casa de Jóvenes Fueguinos y Santacruceños “Ignacio Studer” en Córdoba. En este sentido, Ferro expresó:

“Estas casas llevan arraigo, sentido de pertenencia y un poco de nuestra ciudad a esas latitudes para acompañar a quienes eligen formarse fuera de Río Grande”.

El Municipio reafirma su compromiso de generar propuestas que orienten y acompañen a las juventudes, entendiendo que son la fuerza de innovación, trabajo y futuro de la ciudad.