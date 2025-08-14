“Construyan esa Río Grande y ese camino de oportunidades para ustedes mismos”

El Municipio de Río Grande llevó adelante la 5ta Edición de la Expo Académica “En carrera mi proyecto”, con la presencia de numerosos stands que ofrecieron variadas opciones educativas, abarcando desde el sector público hasta el privado. Las y los jóvenes pudieron conocer las propuestas a través de folletería y charlas de orientación académica sobre el contenido y la formación de las áreas de su interés.

La Expo Académica forma parte de las políticas públicas que implementa la Secretaría de Gestión Ciudadana a través de la Dirección de Juventudes. Al respecto, el secretario de Gestión Ciudadana, Gonzalo Ferro, señaló:

“En esta etapa del año, donde entendemos que muchos jóvenes están tomando la decisión de qué camino emprender al culminar sus estudios secundarios, aprovechamos, como todos los años, a ofrecerles un abanico de oportunidades para desarrollar, en Río Grande o fuera de ella, su proyecto de vida”.

Ferro destacó que el evento incluyó charlas de colegios profesionales —abogados, arquitectos, contadores, veterinarios, ingenieros, entre otros— que transmitieron la importancia y el valor de la experiencia profesional.

Además, indicó que también participaron vecinos y vecinas de la ciudad que, a través de un oficio o un emprendimiento propio, inspiran a quienes quieran recorrer ese camino.

Para los jóvenes que deseen estudiar fuera de la provincia, el Municipio presentó sus programas de acompañamiento en Buenos Aires y Córdoba, a través de la Casa de Jóvenes Fueguinos “Rodrigo Bolívar” en La Plata y la Casa de Jóvenes Fueguinos y Santacruceños “Ignacio Studer” en Córdoba. En este sentido, Ferro expresó:

“Estas casas llevan arraigo, sentido de pertenencia y un poco de nuestra ciudad a esas latitudes para acompañar a quienes eligen formarse fuera de Río Grande”.

El Municipio reafirma su compromiso de generar propuestas que orienten y acompañen a las juventudes, entendiendo que son la fuerza de innovación, trabajo y futuro de la ciudad.

