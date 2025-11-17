Ushuaia: el Concejo Deliberante avanzó con el análisis del Presupuesto 2026 y el Ejecutivo defendió la continuidad de la obra pública

La presentación tuvo lugar en el marco de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, donde Borgna detalló la estructura general del cálculo de recursos y gastos, organizada en tres ejes centrales: obra y mantenimiento; trabajos sobre el espacio público; e infraestructura municipal, que abarca tanto nuevas ejecuciones como tareas de conservación en edificios y dependencias.

Obras viales, espacios comunitarios y planta de asfalto

Borgna remarcó que el último año estuvo atravesado por “una fuerte actividad en materia vial y en espacios de uso comunitario”, y precisó que las proyecciones para 2026 se elaboraron “priorizando intervenciones esenciales y garantizando la continuidad de obras estratégicas para la ciudad”.

Según explicó, entre el cierre de la temporada 2024 y el inicio de 2025 se intervinieron 174 cuadras de pavimento, a partir de siete licitaciones públicas que permitieron trabajar sobre casi 90 mil m² de calles, con financiamiento compartido entre el municipio y la provincia. Además destacó la puesta en marcha de la planta de asfalto municipal, que permitió intervenir cerca de 5.000 m² con producción propia y mejorar sectores de hormigón deteriorado, optimizando tiempos y costos de mantenimiento vial.

Veredas, escaleras y espacios peatonales

La funcionaria repasó obras ejecutadas en veredas principales del centro, la vereda de Congreso Nacional en la zona de la Escuela 22 y la plazoleta de Prefectura, donde se incorporaron luminarias y nuevas circulaciones peatonales.

También hizo referencia a intervenciones en escaleras muy demandadas por los vecinos, como la de Yowen–Hol Hol —que fue transformada en un paseo con barandas y bajadas para bicicletas— y la del barrio Cañadón del Parque, reemplazada por una estructura metálica completa. Obras similares se concretaron en el Mirador del Beagle y en el barrio Ecológico.

Plazas, playones y espacios deportivos

Borgna confirmó la continuidad de los trabajos en Plaza Bolivia (La Bombonerita) y en las plazas y plazoleta de Gobernador Paz. En paralelo, se realizaron mejoras integrales en cinco playones deportivos, con reemplazo de cercos, refuerzo de parapelotas, reacondicionamiento de arcos, pintura y césped, en barrios como Giro, Libertador, Malvinas y Plaza Favaloro.

Pasarela Pedro Fique y obras paralizadas

Uno de los tramos centrales de la exposición fue la situación de la Pasarela Pedro Fique, cuya obra —originalmente financiada por la CAF y el Ministerio de Obras Públicas— quedó paralizada por falta de pagos desde diciembre de 2023. Tras gestiones con Nación y la empresa contratista, se decidió rescindir el contrato y el municipio ingresó con equipos propios.

“Hoy estamos finalizando el pavimento articulado central y avanzamos con veredas, barandas, hormigón y alumbrado. Nuestro objetivo es concluir el paseo con recursos y capacidad municipal”, detalló.

También confirmó la recuperación del frente del Cementerio de Antiguos Pobladores, una obra visible para toda la comunidad.

Edificios públicos y espacios institucionales

En el tramo edilicio, la secretaria destacó la continuidad de los trabajos en la pileta municipal, con ampliación de la sala de máquinas para incorporar una nueva caldera sin interrumpir servicios. Además, informó intervenciones en la Escuela Experimental La Bahía —pintura, piso vinílico y vereda de intertrabado— y la renovación de la fachada del sector Pensar Malvinas, con mejoras en accesos y rampas.

También anunció que comenzará la puesta en valor de una de las torres de acceso de la Rotonda del Indio, donde se recuperará una oficina para transformarla en un centro de información turística con baño y explanada de bienvenida.

Mantenimiento integral y operativos

El equipo presentó, además, un detalle de los trabajos del área que incluyen el operativo invierno, mantenimiento estival, bacheo, enripiado, reconstrucción de cordones, rampas, pintura, reparación de pluviales y mantenimiento general del espacio público.

“El desafío es sostener la obra pública en un escenario complejo”

En el cierre, Borgna afirmó que el Presupuesto 2026 “refleja el desafío de sostener la obra pública y el mantenimiento de la ciudad en un escenario nacional complejo, pero con una planificación responsable que nos permite seguir avanzando”.