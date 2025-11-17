Gastón Díaz defendió el Presupuesto 2026: “En Río Grande no habrá retrocesos ni abandono”

Díaz abrió su presentación marcando el tono político de su exposición. “Hoy participamos cumpliendo la responsabilidad más sagrada de un gobierno municipal: presentar el presupuesto. Lo hacemos en una realidad que nadie desconoce, que atraviesa a todos los que debemos gobernar y legislar”, sostuvo.

Críticas al modelo nacional y defensa del municipio

El funcionario trazó un diagnóstico crítico sobre la situación del país:

“Mientras a nivel nacional se profundiza un modelo que desangra la soberanía, que niega la planificación económica y productiva, y que abandona a su suerte al pueblo trabajador, acá en Río Grande levantamos las banderas de la dignidad, la resistencia y la construcción colectiva”, afirmó.

Y completó: “Frente a un proyecto de país para pocos, nosotros construimos un municipio para todos”.

Para Díaz, el presupuesto es mucho más que un instrumento financiero:

“Es una herramienta de defensa de derechos. No es un simple ejercicio contable. Es un acto de convicción política profunda. Es la demostración concreta de que se pueden optimizar recursos sin recortar derechos”.

Transporte, ambiente y territorio

En su repaso por las políticas de su área, explicó que la gestión municipal “garantiza la movilidad urbana porque el transporte no es sólo un servicio: es un derecho que habilita el acceso al trabajo, al estudio y a la vida comunitaria”.

También destacó el rol de ambiente e higiene urbana, áreas bajo la órbita de la Secretaría:

“Reaseguramos la recolección de residuos y el mantenimiento de nuestros espacios comunes, porque la salud pública no puede ser moneda de cambio”.

En materia habitacional y de planificación, señaló que “profundizamos el ordenamiento urbano y la provisión de servicios básicos, porque el derecho a la ciudad es justicia social en el territorio”. Además, remarcó el fortalecimiento de los programas de formación, que—según afirmó—“en tiempos de incertidumbre empoderan a la clase trabajadora”.

Identidad política y organización interna

Al presentar la estructura del presupuesto para 2026, Díaz insistió en que el esquema financiero refleja una identidad política definida:

“Este presupuesto tiene la marca indeleble de nuestras convicciones: optimizamos cada recurso con eficiencia y sentido popular; priorizamos cada inversión con mirada estratégica y soberana; reaseguramos cada servicio con compromiso irrenunciable”.

En ese marco, informó que “se reorganizó cada partida, se auditó cada gasto y se jerarquizó cada proyecto”, buscando “demostrar que sí es posible mantener la dignidad cuando se gobierna con principios y decisiones políticas”. Y lanzó una contraposición directa:

“Frente a quienes recortan, nosotros mantenemos. Frente a quienes retroceden, nosotros avanzamos. Frente a quienes abandonan, nosotros acompañamos”.

“Gobernar es garantizar derechos”

En el cierre, Díaz sintetizó el eje conceptual de su presentación:

“Gobernar no es administrar números: es garantizar derechos. Asegurar que la vida digna no sea el privilegio de una minoría, sino el derecho de todo nuestro pueblo”.

Y concluyó con un mensaje político de cara al próximo año:

“En Río Grande no habrá retrocesos. Los servicios se garantizan, los derechos se defienden; el pueblo y los trabajadores están primero”.