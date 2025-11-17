Ushuaia: el Concejo Deliberante inició el análisis del Presupuesto 2026 en medio de advertencias por la caída de recursos y la falta de obra pública

“Un presupuesto condicionado por las políticas macroeconómicas”

El jefe de Gabinete, Sebastián Iriarte, fue el encargado de abrir la exposición y no eludió cuestionamientos al escenario nacional. Afirmó que el Presupuesto 2026 “está condicionado por las políticas macroeconómicas nacionales, por un esquema de equilibrio fiscal que implica menores recursos para los sectores más vulnerables”.

En ese contexto, advirtió sobre “la caída total de la obra pública, pese a contratos firmados y vigentes”, una situación que —sostuvo— genera incertidumbre en todo el país y golpea con fuerza a la capital fueguina.

Iriarte explicó que se trata de un presupuesto “conservador”, elaborado a partir de los recursos anunciados por los gobiernos nacional y provincial, e incluyendo proyecciones inflacionarias. “Si hay una devaluación, posiblemente tengamos que volver a este Concejo para realizar un reajuste presupuestario”, indicó.

Impacto directo en obras y calidad de vida

Según expuso, “los índices de caída de la actividad económica, de los recursos y del empleo no dejan de sorprender”, una situación que se profundiza debido a la subejecución del presupuesto nacional, que afecta tanto a la Provincia como al Municipio.

“El impacto es directo: una subejecución presupuestaria significa menos viviendas para los vecinos, menos obras y menos calidad de vida para la ciudad”, sostuvo el funcionario.

Respuesta a las críticas

En relación con cuestionamientos recientes, Iriarte fue categórico:

“Escuché decir que el presupuesto municipal no acompaña la realidad nacional, pero en verdad es el Gobierno nacional el que no acompaña a la ciudad de Ushuaia”.

Reformas tributarias y advertencia para los contribuyentes

Sobre el cierre, Iriarte planteó preocupación por las reformas tributarias que se analizan a nivel nacional y que, afirmó, “van a impactar de manera directa en los recursos de los ushuaienses”.

El funcionario cuestionó “un esquema regresivo, donde pagarán menos quienes más tienen y más los trabajadores”, y mencionó la exigencia del FMI de avanzar en la eliminación del monotributo, una medida que —advirtió— podría afectar a miles de contribuyentes fueguinos.