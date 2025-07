La Municipalidad de Ushuaia invita al Torneo de Futsal del “Fin del Mundo

El acto inaugural se realizará el próximo jueves 3 de julio a las 19:00 horas en el Microestadio José “Cochocho” Vargas, con la participación especial del equipo de River Plate, que dará inicio formal al torneo.

El campeonato estará dirigido a las categorías Sub 15 y Sub 17 (masculino). A continuación el detalle del fixture para la jornada inaugural:

20:00 hs: River Plate (5ta) vs Los Cuervos ZA – Cancha F1

21:00 hs: River Plate (4ta) vs Comercio ZA – Cancha F1

22:00 hs: Escuela MB (4ta) vs Ateneo ZB – Cancha F1

El Municipio invita a toda la comunidad a acercarse y acompañar esta iniciativa deportiva que promueve la inclusión, el trabajo en equipo y el desarrollo de talentos locales.