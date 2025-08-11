La Municipalidad de Ushuaia generó un espacio de diálogo por la conservación del cartel “Bienvenidos A Ushuaia”

ShelknamsurDe interés 07/08/2025
Se trata de alumnos de diferentes talleres del Centro Cultural Alem. La propuesta solidaria buscó acompañar con alegría y compromiso a las familias riograndenses en un nuevo mes de las Infancias. Estuvo a cargo de las profesoras Andrea González (taller de Corte y Confección) y Andrea Issa (taller de Patchwork).
ShelknamsurPolítica08/08/2025
Con la firma de su acta constitutiva, “Fuerza Patria” se presentó en sociedad y se autodefinió como “la referencia política y territorial más amplia de la provincia” para confrontar las políticas de Javier Milei. La flamante coalición –que combina partidos, sindicatos y movimientos sociales– se propone defender la industria fueguina, el trabajo local y el federalismo frente al ajuste nacional.
ShelknamsurLocales09/08/2025
La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de las Mujeres, Géneros y Diversidades inauguró el jueves un Espacio Amigable de la Lactancia en la Casa de la Mujer.
ShelknamsurNacionales09/08/2025
La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de Turismo, participa activamente en una nueva edición de la Feria Meet Up Argentina, que organiza AOCA y se lleva a cabo los días 6 y 7 de agosto en el Centro Municipal de Exposiciones de la Ciudad de Buenos Aires.
ShelknamsurPolítica09/08/2025
Esta actividad está destinada a los penúltimos años de las escuelas secundarias donde este año participarán 13 instituciones educativas de la ciudad. De esta forma, se busca crear conciencia ambiental en las juventudes de Río Grande y que, al mismo tiempo, tengan la oportunidad de ganar grandes premios para poder financiar su viaje de egresados.
ShelknamsurDe interés 10/08/2025
Con una mirada puesta en la igualdad de oportunidades, la Secretaría de Género y Desarrollo Comunitario de Río Grande anunció el inicio de una nueva edición del programa municipal “Mujeres Construyendo Futuro”.
ShelknamsurLocales10/08/2025
En la antesala de su 25° aniversario, el programa “Ushuaia Joven” comenzó a recorrer los colegios secundarios de la ciudad para invitar a las y los estudiantes a sumarse a una edición especial que promete ser la más grande de su historia.
ShelknamsurLocales10/08/2025
La ciudad vivió este sábado 9 de agosto una nueva edición —la número 30— de la tradicional Bajada con Antorchas del Glaciar Martial, un evento que volvió a convocar a vecinos y turistas en una noche cargada de color y emoción.
ShelknamsurDe interés 10/08/2025
Organizada por el Municipio de Río Grande, a través de la Secretaría de Gestión Ciudadana, como parte de la agenda de la Dirección de Juventudes, y la Subsecretaría de Educación, la jornada se desarrollará en el Polideportivo Guata Navarro, con distintas ofertas educativas y de oficios para acompañar a las y los jóvenes en su proyecto de vida.
ShelknamsurPolítica11/08/2025
El Municipio de Río Grande y la Fundación de Lucha Contra el Cáncer Ushuaia (LUCCAU) firmaron un Convenio de Colaboración y Cooperación para fortalecer las acciones de prevención, detección temprana y concientización sobre el cáncer en la comunidad. El acuerdo —suscripto por el intendente Martín Perez y la presidenta de LUCCAU, Nélida Parra— tendrá un plazo inicial de dos años, con posibilidades de extensión, y fija una agenda conjunta que incluye campañas de sensibilización, jornadas comunitarias de prevención, capacitaciones para personal de salud y actividades educativas para vecinos y vecinas.