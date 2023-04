LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA ESTUVO PRESENTE EN LA FERIA DE NEGOCIOS TURÍSTICOS “UGART”, EN PORTO ALEGRE-BRASIL.

Es un evento destinado al sector turístico del país vecino, con foco en los estados de Rio Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná. Durante esta feria, se reúnen los principales actores locales de distintos segmentos del turismo: Ocio, Grupo, MICE, Eventos, entre otros.

La Coordinadora de Asuntos Internacionales del municipio y quien se encarga de llevar adelante las capacitaciones, Cristiane Cavalli, contó que “A lo largo de los 2 días de la feria, se ofrecieron capacitaciones, conferencias y la posibilidad de hacer networking con el fin de mostrar los cambios, tendencias y novedades del mercado y los atractivos de Ushuaia para la temporada invernal. La delegación argentina estuvo conformada por 10 empresarios privados, 4 pertenecientes a Ushuaia: Mysten Kepen B&B, Tango B&B, Brasileros en Ushuaia y Conextur. Los destinos argentinos que participaron fueron: El Calafate, Buenos Aires, Mendoza y Ushuaia, acompañó además, nuestra línea aérea de bandera, Aerolíneas Argentinas” y agregó que “el objetivo de la feria es generar una gran oportunidad para conectarse con profesionales de la industria del turismo y para la promoción de los destinos. Ushuaia, como uno de los destinos más lindos de invierno y el más emblemático y contando nuevamente con los vuelos directos desde São Paulo, debe ser conocido por sus diferenciales para ser elegido por el turismo brasileño en esta Temporada Invierno 2023”, concluyó Cavalli.

El Cónsul General de la República Argentina en Puerto Alegre, Jorge E. Perren, quien también acompañó los encuentros, destacó “Esta es una feria donde Argentina tiene que estar sí o sí. Ushuaia como uno de los principales destinos y más conocido acá, no puede faltar. El hecho de que sea uno de los lugares más destacados, no implica que no tenga que seguir promocionándose, así que realmente felicito a Ushuaia por estar presente”.

La Secretaría de Turismo realizó varias reuniones en la Feria con los dirigentes de distintos Operadores de Turismo, como por ejemplo, de Soul Traveler, Mercosul, Europlus, Personal, Uneworld, Mapaplus, MB Operadora entre otros.

En reunión con el Vice Presidente de la Ugart, Fabian Saraiva, este expresó “la necesidad de contar con vuelos directos de Porto Alegre a Ushuaia para la temporada invernal 2024”, recordando el gran éxito de las series charters anteriores, logradas años atrás por la Municipalidad de Ushuaia.

También se mantuvo un encuentro con el organizador de la Brazil Travel Market que se realiza en Fortaleza, para alinear acciones de promoción pre feria junto a la ABAV - Asociación Brasileira de Agentes de Viajes de esa ciudad, para seguir posicionando Ushuaia en el Nordeste de Brasil.