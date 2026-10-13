Tras el desfile por el aniversario de Ushuaia, el Municipio desplegó un operativo de limpieza en el centro

Luego de la multitudinaria celebración por el 142° aniversario de Ushuaia, la Municipalidad desplegó un operativo especial de limpieza y mantenimiento en distintos sectores del centro de la ciudad.

Los trabajos estuvieron a cargo del equipo de guardia operativa de Higiene Urbana y se realizaron antes, durante y después del desfile, con tareas destinadas a mantener en condiciones los espacios utilizados durante los festejos y acelerar la recuperación del área una vez finalizada la actividad.

Desde la Secretaría de Políticas Ambientales, Culturales y Educativas señalaron que el operativo permitió que desde las primeras horas del martes el centro volviera a presentar condiciones normales de higiene y funcionamiento.

El secretario del área, David Ferreyra, explicó que el objetivo fue garantizar que la ciudad estuviera nuevamente en condiciones sanitarias adecuadas para que vecinos, comerciantes y quienes transitan habitualmente por el sector pudieran retomar sus actividades.

El despliegue se realizó después de una de las jornadas de mayor concentración de personas en el centro de Ushuaia, en el marco de las actividades organizadas por un nuevo aniversario de la capital fueguina.