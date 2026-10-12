Ushuaia celebró sus 142 años con una multitud, 150 instituciones y 15 mil porciones de paella
El intendente Walter Vuoto, quien encabezó las actividades acompañado por el gobernador Gustavo Melella, destacó que Ushuaia vivió una “jornada histórica” y resaltó que “Ushuaia construyó su identidad a lo largo de los años” con el trabajo de sus habitantes e instituciones.
Durante tres horas, las distintas expresiones de la sociedad ushuaiense desfilaron ante una multitud que acompañó la celebración y volvió a demostrar su arraigo y compromiso con la ciudad. Como parte de los festejos, la paella popular convocó a miles de personas en la Plaza Islas Malvinas, en un espacio de encuentro que reunió a la comunidad para compartir el cumpleaños de la capital fueguina.
“Estamos muy satisfechos porque la gente volvió a ser protagonista de esta fiesta que trasciende cualquier diferencia”, dijo el jefe del Ejecutivo capitalino, y valoró que “se acercaron 28 mil personas a presenciar el desfile, todo un récord, lo que es una muestra del sentido de pertenencia a Ushuaia”.
Además, expresó que “estuve hablando con muchos vecinos que me manifestaron su preocupación por los tiempos que estamos viviendo” y también “su conformidad con el trabajo que estamos haciendo por la ciudad”.
En un contexto en el que la defensa de la soberanía nacional es prioridad, Vuoto recordó que cuando el comodoro de Marina Augusto Lasserre llegó a la bahía de Ushuaia el 12 de octubre de 1884 “arrió la insignia británica e izó la Bandera nacional” y, de esa manera, “garantizó la pertenencia a la Argentina de la Patagonia y del Atlántico Sur”.
En esa línea, remarcó que “ese contexto histórico es una referencia irrefutable para las Fuerzas Armadas, para las instituciones civiles y para los vecinos y vecinas”.
Finalmente, el intendente reconoció el “involucramiento de los jóvenes” en esa construcción de identidad y su “compromiso” con la ciudad. “Me reúno permanentemente con chicos y chicas, en cada encuentro manifiestan su disposición a construir y a trabajar por una Ushuaia mejor, y eso genera muchas esperanzas sobre el futuro”, destacó.
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