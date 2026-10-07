Río Grande busca potenciar la Chacra Agroexperimental y ampliar su alcance en Tierra del Fuego

El Municipio y Río Grande Activa firmaron un acuerdo de cooperación para fortalecer la Chacra Agroexperimental “Germán Asencio”. El objetivo es profundizar la investigación, incorporar nuevas tecnologías y trasladar los conocimientos obtenidos a productores de toda la provincia.
Río Grande 07/10/2026ShelknamsurShelknamsur

El Municipio de Río Grande y Río Grande Activa Sociedad del Estado firmaron un acuerdo de cooperación para fortalecer el trabajo que se viene desarrollando en la Chacra Agroexperimental “Germán Asencio”.

La iniciativa apunta a consolidar el espacio como un ámbito de investigación, experimentación, producción, capacitación y transferencia de conocimientos, con herramientas adaptadas a las condiciones productivas de Tierra del Fuego.

El acuerdo también busca ampliar la relación con empresas, instituciones y distintos actores del sector agroalimentario, además de avanzar en el desarrollo y validación de variedades, sistemas de producción, tecnologías y prácticas que puedan ser utilizadas posteriormente por productores.

Entre los puntos previstos se encuentra la realización de experiencias experimentales y demostrativas, la producción y reproducción de plantines y semillas, la incorporación de nuevas tecnologías y la generación de información técnica para determinar qué métodos y sistemas ofrecen mejores resultados en las condiciones de la provincia.

Río Grande Activa tendrá un rol central en la vinculación de la Chacra con el sector privado y con instituciones provinciales, nacionales e internacionales, con la intención de facilitar el acceso a tecnologías, experiencias e innovaciones.

El secretario de Desarrollo Productivo, Facundo Armas, señaló que el acuerdo permitirá avanzar en una nueva etapa para la Chacra y destacó el trabajo realizado durante los últimos siete años.

Según explicó, el desafío será profundizar la investigación y el desarrollo, validar nuevas tecnologías y lograr que las capacidades generadas en Río Grande puedan ponerse a disposición de productores de toda Tierra del Fuego.

Por su parte, el presidente de Río Grande Activa, Juan Pablo Deluca, sostuvo que el convenio permitirá combinar la capacidad agronómica y de investigación de la Chacra con la estructura operativa y logística de la sociedad del Estado.

La propuesta busca además generar un vínculo con productores de Río Grande, Tolhuin y Ushuaia, trasladando experiencias, tecnologías y sistemas productivos que puedan adaptarse a las condiciones climáticas de la provincia.

El acuerdo forma parte de una estrategia municipal orientada a fortalecer la producción local de alimentos y ampliar las capacidades de investigación y desarrollo vinculadas al sector productivo.

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