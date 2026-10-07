Más de 2.600 artistas serán parte de una nueva edición de “El Arte del Movimiento”

La propuesta comenzará este jueves y contará con más de 2.600 participantes y alrededor de 195 presentaciones, con representantes de Río Grande, Ushuaia y Tolhuin.

La primera jornada arrancará a las 20 horas con una programación que combinará distintos ritmos y estilos. El viernes, también desde las 20, será el turno del folclore, flamenco, caporales y otras expresiones.

El sábado las actividades comenzarán a las 17 horas, con presentaciones de danza contemporánea, clásica y jazz. El cierre será el domingo con dos funciones, previstas para las 14 y las 18 horas, donde tendrán lugar propuestas de danzas urbanas, K-pop, zumba, salsa y bachata.

Con el paso de los años, “El Arte del Movimiento” se convirtió en una de las principales vidrieras para academias y artistas fueguinos, con participantes de distintas edades y niveles que encuentran durante cuatro días un escenario común para mostrar su trabajo.

Desde el Municipio destacaron además la inversión destinada a mejorar la infraestructura técnica, la iluminación y las condiciones de producción del evento.