Más de 2.600 artistas serán parte de una nueva edición de “El Arte del Movimiento”

La ciudad volverá a reunir durante cuatro jornadas a academias, estudios y bailarines de distintos puntos de Tierra del Fuego con una nueva edición de “El Arte del Movimiento”, uno de los encuentros culturales de mayor convocatoria de la región.
Río Grande 07/10/2026ShelknamsurShelknamsur

La propuesta comenzará este jueves y contará con más de 2.600 participantes y alrededor de 195 presentaciones, con representantes de Río Grande, Ushuaia y Tolhuin.

La primera jornada arrancará a las 20 horas con una programación que combinará distintos ritmos y estilos. El viernes, también desde las 20, será el turno del folclore, flamenco, caporales y otras expresiones.

El sábado las actividades comenzarán a las 17 horas, con presentaciones de danza contemporánea, clásica y jazz. El cierre será el domingo con dos funciones, previstas para las 14 y las 18 horas, donde tendrán lugar propuestas de danzas urbanas, K-pop, zumba, salsa y bachata.

Con el paso de los años, “El Arte del Movimiento” se convirtió en una de las principales vidrieras para academias y artistas fueguinos, con participantes de distintas edades y niveles que encuentran durante cuatro días un escenario común para mostrar su trabajo.

Desde el Municipio destacaron además la inversión destinada a mejorar la infraestructura técnica, la iluminación y las condiciones de producción del evento.

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