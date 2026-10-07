Río Grande: este domingo habrá baja presión de agua por trabajos en la Planta Potabilizadora

El Municipio de Río Grande informó que este domingo 11 de octubre se realizarán trabajos en la Planta Potabilizadora, una intervención que afectará durante varias horas la presión del servicio de agua potable en distintos sectores de la ciudad.
Río Grande 07/10/2026ShelknamsurShelknamsur

Las tareas estarán a cargo del área de Obras Sanitarias y tendrán como objetivo mejorar el sistema de alimentación eléctrica de las bombas que impulsan el agua hacia la red urbana.

Para poder avanzar con los trabajos será necesario detener temporalmente esos equipos, por lo que se prevé una disminución en la presión del servicio entre las 6 y las 18 horas.

Desde el Municipio también advirtieron que, de ser necesario durante la intervención, podría producirse un corte momentáneo del suministro.

Ante este escenario, se recomendó a los vecinos hacer un uso responsable del agua durante la jornada, priorizando el consumo esencial y evitando actividades que demanden grandes cantidades.

Una vez finalizados los trabajos, el servicio comenzará a recuperarse de manera progresiva hasta alcanzar nuevamente los niveles normales de presión y abastecimiento.

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