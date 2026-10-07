Campaña de mamografías en Ushuaia y Río Grande: días, horarios y requisitos

Durante octubre, los hospitales públicos de Ushuaia y Río Grande llevan adelante una campaña de mamografías. En Ushuaia será los sábados 10, 17 y 24, de 10 a 17 horas y por orden de llegada; mientras que en Río Grande los turnos se solicitan los jueves a las 8 en la mesa de entrada del Servicio de Diagnóstico por Imágenes. En ambos casos es necesario contar con orden médica.
De interés 07/10/2026ShelknamsurShelknamsur

La campaña busca facilitar el acceso al estudio y reforzar la detección temprana del cáncer de mama, uno de los principales factores para lograr un diagnóstico oportuno y mejorar las posibilidades de tratamiento.

En el Hospital Regional Ushuaia, quienes concurran deberán presentarse primero en el hall para realizar el ingreso administrativo. Luego se efectuará la mamografía mediante un sistema digitalizado. Una vez finalizado el estudio, se entregará un código QR que permitirá consultar posteriormente las imágenes a través del Portal Pacientes.

Las personas que no cuenten con obra social deberán presentar la documentación que acredite su incorporación al sistema de cobertura gratuita del Estado.

En Río Grande, la convocatoria está dirigida principalmente a personas de entre 35 y 70 años, sin antecedentes, que nunca se hayan realizado una mamografía o cuyo último estudio tenga más de dos años.

Para acceder al estudio deberán solicitar turno los jueves a las 8 horas en el Servicio de Diagnóstico por Imágenes del Hospital Regional Río Grande. Además de la orden médica, quienes tengan obra social deberán presentar la autorización correspondiente.

Desde el sistema de salud remarcaron la importancia de realizar los controles de acuerdo con la edad, los antecedentes personales y las indicaciones médicas, ya que la mamografía continúa siendo una herramienta central para detectar de manera temprana posibles alteraciones.

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