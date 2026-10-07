Tierra del Fuego produce apenas el 2% de los huevos que consume

En la provincia se consumen alrededor de 74 millones de huevos por año, mientras que la producción local alcanza apenas 1,4 millones de unidades. La situación fue analizada durante una reunión encabezada por el intendente Walter Vuoto junto a representantes del sector avícola.
Ushuaia07/10/2026ShelknamsurShelknamsur

Tierra del Fuego consume aproximadamente 74 millones de huevos por año y produce alrededor de 1,4 millones. Es decir, la producción fueguina representa apenas el 2% del consumo provincial.

La situación fue uno de los temas analizados durante una reunión que mantuvo el intendente Walter Vuoto con representantes del sector avícola y referentes vinculados a la producción de huevos.

Del encuentro participaron Javier Prida, director ejecutivo de la Cámara Argentina de Productores Avícolas (CAPIA), y Gisela Mair, ingeniera zootecnista y delegada de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. También estuvieron el secretario de Gobierno, Sebastián Iriarte, y la concejala Analía Escalante.

Durante la reunión se analizaron las dificultades que atraviesan los productores locales, principalmente los costos vinculados al traslado de insumos hacia Tierra del Fuego.

Prida planteó la necesidad de contar con políticas públicas que permitan reducir esos costos y mejorar las condiciones de producción.

También se evaluó la posibilidad de avanzar en mecanismos de asociación entre productores para realizar compras conjuntas de insumos y abaratar gastos.

El encuentro estuvo orientado a analizar distintas alternativas para fortalecer la producción local y ampliar la capacidad de abastecimiento de huevos producidos en Tierra del Fuego.

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