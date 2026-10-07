Defensa Civil de Ushuaia se capacitó en operaciones aéreas de búsqueda y rescate

La Dirección de Defensa Civil de Ushuaia participó del Segundo Encuentro de Seguridad Operacional en Operaciones Helitransportadas, una capacitación orientada a fortalecer la respuesta ante emergencias que requieren la utilización de medios aéreos.
Ushuaia07/10/2026ShelknamsurShelknamsur

Durante las dos jornadas se realizaron exposiciones, capacitaciones e intercambios de experiencias vinculados con la seguridad operacional, la coordinación entre organismos y las buenas prácticas en tareas de asistencia, búsqueda y rescate.

Del encuentro participaron integrantes de distintos organismos y voluntarios de Tierra del Fuego que forman parte de la Comisión de Auxilio, entre ellos equipos municipales que intervienen habitualmente en operativos de emergencia y rescate.

El director de Defensa Civil Municipal, Cristian Álvarez, destacó la necesidad de mantener una capacitación permanente, especialmente frente a intervenciones complejas donde deben actuar de manera coordinada diferentes instituciones.

Álvarez señaló además que este tipo de encuentros permiten actualizar conocimientos, intercambiar experiencias y mejorar la articulación entre los equipos que integran la Comisión de Auxilio.

La capacitación apuntó especialmente a perfeccionar los procedimientos utilizados en situaciones donde es necesario recurrir a helicópteros, tanto para asistencia como para operativos de búsqueda y rescate en zonas de difícil acceso.

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