La pista de hielo del Yámana cerró una temporada récord con 135 días de actividad

La pista de hielo del Yámana Bar puso fin a una temporada récord en Ushuaia, después de mantenerse operativa durante 135 días consecutivos, desde el 23 de mayo hasta el pasado 4 de octubre.
Ushuaia07/10/2026ShelknamsurShelknamsur

El funcionamiento se extendió durante casi cinco meses y estuvo acompañado por condiciones climáticas favorables, además de una fuerte inversión realizada a comienzos de año para mejorar la infraestructura y garantizar el mantenimiento del hielo.

Según informaron desde el establecimiento, durante 2026 se destinaron más de $900 millones a distintas obras, entre ellas la reparación integral del sistema de refrigeración, trabajos sobre el chiller, mejoras en el circuito hidráulico y tareas de mantenimiento sobre la máquina niveladora Zamboni.

La temporada también tuvo una importante actividad deportiva. La pista fue sede de torneos de hockey sobre hielo y recibió durante estos meses a deportistas, familias, vecinos y turistas.

Laura Snaider, encargada de Yámana Bar & Patín, calificó el período como histórico y destacó que la combinación entre la inversión, el trabajo técnico y las condiciones climáticas permitió sostener la pista en buenas condiciones durante 135 días.

Con el cierre de la temporada, desde el espacio agradecieron el acompañamiento de la comunidad y remarcaron que continuarán trabajando para sostener la propuesta recreativa y deportiva en Ushuaia.

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