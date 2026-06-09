Siguen abiertas las inscripciones para “Espacio Infancias” en Río Grande

La Municipalidad de Río Grande informó que continúan abiertas las inscripciones para “Espacio Infancias”, una propuesta orientada a garantizar espacios de cuidado, juego, aprendizaje y formación integral para niñas y niños de entre 6 y 12 años.

El programa reúne distintas actividades con enfoque educativo, cultural y recreativo. Entre ellas se encuentran Club de Juegos, Matemáticas en Acción, acompañamiento a las trayectorias educativas, talleres de idiomas, Lengua de Señas Argentina, Club de Ciencias, Club de Lectura, desarrollo emocional, expresión corporal, arte en papel, amigurumis, música y propuestas de aprendizaje a través del juego.

Las actividades se desarrollan en la Biblioteca “El Muelle”, ubicada en Keninek 321; el Centro Integral de la Mujer “Mujeres Centenarias”, en Prefectura Naval 730; Tierra de Teatro, en Dr. Albert Schweitzer 1335; y el CGP Padre Zink, en Viedma y Pellegrini.

Desde el Municipio señalaron que la iniciativa cuenta con un esquema flexible, para que las familias puedan elegir el turno y la sede que mejor se adapte a su organización diaria.

Las inscripciones se realizan de manera virtual a través del portal ciudadano de Río Grande. Los cupos son limitados.