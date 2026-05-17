“Goteo sí, reforma no”: Vuoto publicó una carta abierta y volvió a cuestionar el gasto de la reforma constitucional

Bajo el título “8 mil millones de razones por las cuales Goteo sí, reforma no, hoy”, Vuoto sostuvo que “hay tiempos para discutir grandes reformas institucionales” pero remarcó que “hoy no es ese tiempo”. En ese sentido, describió un escenario marcado por dificultades económicas, problemas para afrontar servicios básicos, pérdida de empleo y complicaciones en el acceso a medicamentos.

“Hoy, en Ushuaia y en toda la provincia, los vecinos están pensando en llegar a fin de mes”, expresó el jefe comunal en el documento difundido públicamente.

La carta también apuntó directamente al debate por la reforma constitucional impulsada por el Gobierno provincial. Vuoto cuestionó que se pretenda avanzar con un proceso de ese tipo mientras “hay jubilados, trabajadores y pymes sosteniendo una coyuntura económica y social que los empuja al límite”.

En otro tramo, el intendente vinculó el costo estimado de la reforma con la deuda de coparticipación que la Provincia mantiene con el Municipio de Ushuaia. “Esos 8 mil millones son, además, casi lo mismo que el Gobierno provincial le adeuda hoy a esta Municipalidad”, señaló.

Además, defendió la sanción de la Ley de Goteo Diario y la presentó como una herramienta para garantizar previsibilidad financiera a los municipios. Según expresó, la transferencia automática y diaria de fondos permite sostener servicios esenciales como recolección de residuos, alumbrado público, mantenimiento urbano, programas sociales y salarios municipales.

“Goteo sí, porque significa servicios garantizados y derechos cumplidos. Reforma no hoy, porque significa respetar el bolsillo y el dolor de cada fueguino”, escribió.