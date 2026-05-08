En C5N, Martín Perez pidió priorizar empleo e industria antes que la reforma constitucional

El intendente de Río Grande, Martín Perez, participó del programa de Gustavo Sylvestre en C5N en medio del debate político que atraviesa Tierra del Fuego por la reforma constitucional y la situación económica de la provincia.
 
Política08/05/2026ShelknamsurShelknamsur

Durante la entrevista, Perez habló sobre la actualidad de la industria fueguina, la caída del consumo y el impacto que tendría cualquier medida que afecte al régimen industrial. En ese contexto, también se refirió al gobernador bonaerense Axel Kicillof y sostuvo que lo ve recorriendo el país con una mirada enfocada en la producción, el trabajo y el interior.

“La industria en Tierra del Fuego sostiene miles de puestos de trabajo”, remarcó durante la charla televisiva, donde insistió en que la situación económica de la provincia debería ocupar hoy el centro de la discusión política.

En esa línea, volvió a marcar distancia con el proceso de reforma constitucional impulsado por el gobierno provincial. Para Perez, la provincia atraviesa un escenario demasiado delicado como para abrir una discusión de ese nivel mientras persisten problemas vinculados al empleo, la salud y la educación.

“No es el momento”, resumió.

El intendente también vinculó la defensa de la industria fueguina con la soberanía en el Atlántico Sur y sostuvo que Tierra del Fuego tiene un rol estratégico dentro de la discusión nacional sobre Malvinas.

La entrevista se produjo pocos días después de la derogación legislativa de la Ley 1529, decisión que frenó el avance de la reforma constitucional y profundizó la tensión política dentro de la provincia.

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