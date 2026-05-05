Estabillo cuestionó la reforma constitucional y advirtió sobre “intereses corporativos o personales” detrás del proceso

El debate por la reforma constitucional volvió a instalarse en Tierra del Fuego luego de que la Legislatura derogara la Ley 1529 por una amplia mayoría de 11 votos contra 4. En ese contexto, una de las voces con mayor peso institucional es la de José Arturo Estabillo, primer gobernador constitucional de la provincia y protagonista de la etapa fundacional fueguina.

Estabillo recordó que ya había manifestado su rechazo cuando el gobernador Gustavo Melella impulsó la reforma. “En su momento dije que no era conveniente. La Constitución de Tierra del Fuego contiene todos los temas que hacen a la vida de la comunidad fueguina: derechos, obligaciones, economía, medio ambiente y todo lo que podamos imaginar”, sostuvo.

Para el exmandatario, si existiera algún punto puntual para corregir, el camino no debería ser una reforma integral, sino una enmienda constitucional. “El gobernador tiene la atribución de hacer una enmienda: manda un proyecto a la Cámara, se aprueba con una mayoría agravada y después se somete a referéndum, como dice la Constitución provincial”, explicó.

En una crítica directa al momento elegido por el Ejecutivo, Estabillo afirmó que “el escenario no es el más favorable” y advirtió que Tierra del Fuego atraviesa una crisis profunda. “La provincia no solamente está colapsada, sino totalmente desfinanciada. No sé cómo hará el gobernador para cumplir con las obligaciones que tiene”, señaló.

También rechazó el argumento oficial de que una reforma pueda mejorar la vida de los fueguinos. “La vida de los fueguinos va a mejorar si se cumple la ley vigente, si se cumple la Constitución que tenemos. Hay muchos artículos que se incumplen totalmente”, remarcó.

En ese punto, mencionó como ejemplo el límite al gasto corriente previsto en la Carta Magna provincial. Según Estabillo, la Constitución establece que los gastos corrientes no pueden superar el 50% de los recursos, mientras que actualmente estarían por encima del 80%. “Ahí hay una infracción a la ley que debe dirigir el camino del gobernador”, sostuvo.

El exgobernador también comparó el actual proceso con otras reformas constitucionales y advirtió que muchas veces esos debates responden a objetivos que no siempre se explicitan ante la sociedad. “Las reformas constitucionales suelen responder a intereses corporativos o intereses personales”, afirmó.

Al recordar la reforma nacional de 1994, destacó que incorporó avances importantes, como nuevos derechos, garantías e instituciones, además de la cláusula transitoria sobre Malvinas. Sin embargo, señaló que aquel proceso también estuvo atravesado por acuerdos políticos de conveniencia. “No me sorprendería que esta reforma tenga una intencionalidad oculta”, planteó.

Sobre el futuro del conflicto institucional, Estabillo anticipó que la discusión podría terminar judicializada. “Tengo la sensación de que vamos a entrar en un camino judicial. No creo que el gobernador se quede quieto si veta la derogación y la Legislatura insiste con una mayoría agravada”, indicó.