Ushuaia realizará una nueva edición del Paseo de Emprendedoras en la Casa de la Mujer

La propuesta se llevará adelante los días 9 y 10 de mayo, de 15 a 21 horas, en el SUM de la Casa de la Mujer. Habrá stands de emprendedoras locales, con el objetivo de fortalecer la economía de la ciudad y visibilizar proyectos liderados por mujeres y diversidades.
 
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La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de la Mujer y Desarrollo Humano, realizará una nueva edición del Paseo de Emprendedoras, una propuesta destinada a acompañar el trabajo de emprendedoras locales y fortalecer los espacios de comercialización en la ciudad.

La actividad se desarrollará los días 9 y 10 de mayo, de 15 a 21 horas, en el SUM de la Casa de la Mujer, donde vecinas y vecinos podrán recorrer stands, conocer producciones locales y acompañar distintos proyectos impulsados por mujeres y diversidades.

Durante ambas jornadas, el espacio funcionará como un punto de encuentro, circulación y visibilización para emprendimientos que forman parte del entramado productivo de Ushuaia.

La secretaria de la Mujer y Desarrollo Humano, Verónica Maestro, destacó que “cada edición del Paseo de Emprendedoras fortalece el trabajo de mujeres y diversidades que sostienen sus proyectos con esfuerzo, creatividad y constancia, y también genera un espacio concreto para acompañar el desarrollo de la economía local”.

En esa línea, la funcionaria remarcó que desde el Municipio se continúa trabajando en la generación de espacios de comercialización y encuentro comunitario.

“Desde la Municipalidad seguimos generando espacios de comercialización, circulación y encuentro porque entendemos que acompañar a quienes emprenden también significa ampliar oportunidades y fortalecer redes comunitarias”, afirmó.

El Paseo de Emprendedoras forma parte de las políticas públicas que impulsa el Municipio de Ushuaia para promover la autonomía económica, fortalecer la producción local y brindar nuevas herramientas de acompañamiento a emprendedoras de la ciudad.

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