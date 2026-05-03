Tras el brote de hantavirus en un crucero, Tierra del Fuego llevó tranquilidad y descartó contagios en la provincia

Luego del brote de hantavirus detectado en un crucero que había partido desde Ushuaia, el gobierno de Tierra del Fuego salió a aclarar que no hay evidencia de contagios dentro de la provincia.
 
Mundo03/05/2026ShelknamsurShelknamsur

El caso se originó a bordo del buque MV Hondius, donde se registraron cuadros compatibles con la enfermedad durante la travesía. La situación tomó dimensión internacional tras confirmarse víctimas fatales y otros casos en estudio.

Frente a ese escenario, las autoridades sanitarias fueguinas marcaron una diferencia clave: el episodio se circunscribe al ámbito del crucero y no existen, hasta el momento, indicios de circulación del virus en territorio provincial.

La aclaración apunta a despejar dudas luego de que el punto de partida del viaje fuera Ushuaia, lo que generó preocupación por un eventual impacto local.

El hantavirus es una enfermedad de origen zoonótico, asociada al contacto con roedores infectados, y puede derivar en cuadros respiratorios graves. Sin embargo, en este caso, la investigación epidemiológica sigue enfocada en determinar dónde se produjo el contagio.

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