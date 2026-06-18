Río Grande tendrá una nueva edición de la Matiné Retro “Argentina Mundial”
La actividad se realizará el sábado 20 de junio, desde las 21 horas, en el Paseo del Muelle “Mingo Gutiérrez”, ubicado en Beauvoir 531, en la ciudad de Río Grande.
En esta edición, la convocatoria propone asistir con camisetas, banderas, gorros, bufandas u otros accesorios alusivos a la Selección, en el marco de una noche pensada para compartir, bailar y recordar clásicos musicales en un clima mundialista.
La iniciativa es impulsada por la Subsecretaría de Enlace Institucional y busca generar un espacio de encuentro para adultos y adultas mayores, con una propuesta que apunta a la recreación, la integración y la participación comunitaria.
Desde la organización destacaron que la Matiné Retro se consolidó como una alternativa de encuentro social, donde la música y el baile funcionan como punto de reunión para disfrutar de una jornada distinta en la ciudad.
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