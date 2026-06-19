Presentaron opciones de financiamiento para la pavimentación de De Los Ñires

La medida apunta a facilitar el pago de la contribución por mejoras correspondiente a una obra considerada clave para mejorar la conectividad, la circulación y la infraestructura urbana en uno de los sectores de mayor crecimiento de la ciudad.

El proyecto se ejecuta en el marco de la Ordenanza Municipal N.º 6600 y contempla la pavimentación de más de 25 cuadras, bajo un esquema de participación conjunta entre el Municipio y los beneficiarios directos de la intervención.

Según se informó, las alternativas de financiación podrán ser gestionadas directamente en la sucursal Ushuaia del Banco Macro y estarán sujetas a evaluación crediticia, condiciones de contratación y aprobación por parte de la entidad bancaria.

Entre las opciones disponibles se incluyen líneas de financiamiento para personas físicas, comerciantes y empresas con certificado MiPyME vigente. Además, quienes sean clientes del Banco Macro podrán acceder al pago en cuotas con tarjeta de crédito a través del sistema digital habilitado por el Municipio.

Desde la Municipalidad destacaron que el trabajo conjunto con el sector privado busca acercar herramientas concretas para acompañar el esfuerzo de los vecinos y vecinas, en el marco de una obra que apunta a ordenar la circulación y mejorar la calidad urbana del sector.

Las personas interesadas deberán acercarse a la sucursal Ushuaia del Banco Macro para conocer los requisitos, condiciones y alternativas disponibles para cada caso.