Presentaron opciones de financiamiento para la pavimentación de De Los Ñires
La medida apunta a facilitar el pago de la contribución por mejoras correspondiente a una obra considerada clave para mejorar la conectividad, la circulación y la infraestructura urbana en uno de los sectores de mayor crecimiento de la ciudad.
El proyecto se ejecuta en el marco de la Ordenanza Municipal N.º 6600 y contempla la pavimentación de más de 25 cuadras, bajo un esquema de participación conjunta entre el Municipio y los beneficiarios directos de la intervención.
Según se informó, las alternativas de financiación podrán ser gestionadas directamente en la sucursal Ushuaia del Banco Macro y estarán sujetas a evaluación crediticia, condiciones de contratación y aprobación por parte de la entidad bancaria.
Entre las opciones disponibles se incluyen líneas de financiamiento para personas físicas, comerciantes y empresas con certificado MiPyME vigente. Además, quienes sean clientes del Banco Macro podrán acceder al pago en cuotas con tarjeta de crédito a través del sistema digital habilitado por el Municipio.
Desde la Municipalidad destacaron que el trabajo conjunto con el sector privado busca acercar herramientas concretas para acompañar el esfuerzo de los vecinos y vecinas, en el marco de una obra que apunta a ordenar la circulación y mejorar la calidad urbana del sector.
Las personas interesadas deberán acercarse a la sucursal Ushuaia del Banco Macro para conocer los requisitos, condiciones y alternativas disponibles para cada caso.
Ushuaia realizará una nueva edición del taller “Más allá del Diagnóstico”
Río Grande abre la inscripción para un curso universitario sobre consumo problemático
Más de 60 mujeres participaron del primer encuentro de “Construir Futuro Juntas”
El Operativo Invierno refuerza trabajos en calles y accesos prioritarios
Ushuaia realizará una nueva edición del taller “Más allá del Diagnóstico”
El Operativo Invierno refuerza trabajos en calles y accesos prioritarios
Río Grande abre un espacio de encuentro para mujeres y diversidades
Cómo lavar frazadas en lavarropas sin dañar tus prendas
hogar: frazadas, acolchados y cubrecamas que pueden acumular polvo, ácaros y humedad.
Muchas personas creen que estas piezas solo pueden lavarse en tintorerías profesionales,
pero la realidad es que con los cuidados adecuados, podés aprender cómo lavar tus
frazadas en el lavarropas de forma segura y efectiva.