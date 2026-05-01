Löffler pone en agenda los límites fueguinos y el control de los recursos del Atlántico Sur

El ministro del Superior Tribunal de Justicia, ex diputado nacional y docente universitario, Ernesto Löffler, participará de un encuentro en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego donde volverá a instalar uno de los debates más sensibles y postergados de la provincia: la definición de sus límites y el control efectivo de sus recursos estratégicos en el Atlántico Sur.
 
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La actividad se realizará el próximo 6 de mayo en la sede Ushuaia de la UNTDF y tendrá como eje central la proyección institucional de Tierra del Fuego en clave geopolítica. Allí, Löffler propondrá repensar el alcance territorial de la provincia y avanzar en una discusión que, según sostiene, quedó inconclusa desde la propia provincialización.

El magistrado pondrá el foco en una cuestión de fondo: la falta de una delimitación clara sobre los espacios marítimos y territoriales, lo que —advierte— impacta directamente en la capacidad de la provincia para ejercer control sobre recursos como la pesca, el gas y el petróleo offshore.

En ese marco, impulsará nuevamente la idea de reconocer a Tierra del Fuego como un Estado archipelágico, una figura que permitiría integrar jurídicamente las islas y proyectar una mayor soberanía sobre el Atlántico Sur.

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