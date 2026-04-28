Rigen nuevos sentidos de circulación en un sector de Ushuaia

La Municipalidad de Ushuaia informó que ya se encuentran vigentes los nuevos sentidos de circulación vehicular establecidos por la Ordenanza Municipal N° 6564, que alcanza a distintas arterias del cuadrante delimitado por las calles Yaganes y Don Bosco, entre Magallanes y Alem.

La nueva disposición comenzó a regir este 27 de abril y forma parte de una reorganización vial orientada a mejorar la seguridad, ordenar el tránsito y optimizar el flujo vehicular en un sector de la ciudad que registra una circulación constante.

Entre los principales cambios, la calle Gobernador José María Gómez tendrá sentido de circulación suroeste a noreste, entre Don Bosco y Julio Troxler. En tanto, Gobernador Manuel Fernández Valdez circulará en sentido noreste a suroeste, entre Presidente Bernardino Rivadavia y Don Bosco.

También se modificó la circulación en Hipólito Bouchard, que tendrá sentido suroeste a noreste entre Don Bosco y Presidente Bernardino Rivadavia, mientras que Juan Díaz de Solís adoptará el mismo sentido entre Don Bosco y Magallanes. Por su parte, Julio Troxler pasó a tener circulación oeste-este.

La ordenanza incluye además cambios en otras calles del sector, como Antártida Argentina, Presidente Bernardino Rivadavia, Gobernador Mario Cornero, Antonio Isorna, 25 de Mayo y Monseñor Fagnano, entre otras arterias donde se establecieron nuevos sentidos de circulación en diferentes tramos.

Desde la Jefatura de Gabinete señalaron que la medida fue trabajada en el ámbito del Consejo Asesor de Seguridad Vial, con participación de distintos sectores vinculados al tránsito y la seguridad urbana, y posteriormente aprobada por el Concejo Deliberante.

El subsecretario de Seguridad Urbana, Alejandro Ledesma, explicó que la implementación comenzó con presencia de inspectores en puntos estratégicos de la zona. “Desde hoy comenzó la implementación efectiva de la ordenanza con presencia de inspectores de tránsito, realizando tareas preventivas, orientando a conductores y acompañando la adaptación a los nuevos sentidos de circulación”, indicó.

El funcionario remarcó además que se trata de una medida surgida del trabajo articulado entre el Consejo Asesor de Seguridad Vial y el Concejo Deliberante, con el propósito de generar mayor orden y seguridad en un sector muy transitado de Ushuaia.

Desde el Municipio también destacaron el trabajo previo del Centro de Atención Vecinal, que realizó recorridas puerta a puerta para informar a los vecinos sobre las modificaciones y responder consultas antes de la puesta en marcha de la nueva dinámica vial.

Finalmente, se indicó que ya fue colocada la señalización correspondiente y que continuarán las tareas de información y concientización. El Municipio solicitó a conductores y peatones prestar especial atención a los carteles instalados y respetar las nuevas disposiciones de circulación.