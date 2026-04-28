Trabajo, derechos y futuro: un conversatorio para pensar la Argentina actual desde Ushuaia

El Comité Ushuaia de la Unión Cívica Radical llevará adelante este miércoles 29 de abril, desde las 19 horas, el primer conversatorio “Trabajo, derechos y futuro”, una propuesta orientada a debatir los desafíos actuales del mundo laboral, la seguridad social y el desarrollo productivo desde una mirada fueguina y nacional.

La actividad se realizará en la sede de la UCR Ushuaia, ubicada en 12 de Octubre 1408, y será abierta a toda la comunidad, con entrada libre y gratuita.

El encuentro se desarrollará en vísperas del 1° de Mayo, Día Internacional del Trabajador, y tendrá como eje central el análisis del trabajo en la Argentina actual, con especial referencia al artículo 14 bis de la Constitución Nacional, los derechos laborales, la seguridad social, las nuevas tecnologías y los cambios que atraviesa el empleo en el siglo XXI.

Desde la organización plantearon que el objetivo es abrir un espacio de reflexión sobre el presente, pero también sobre el futuro. En ese sentido, el conversatorio buscará abordar cómo impactan la inteligencia artificial, la automatización, la crisis económica, la formación de los jóvenes y la necesidad de generar empleo de calidad en un país que enfrenta profundas transformaciones.

Entre los temas previstos se destacan los derechos laborales y la justicia social en el siglo XXI; las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial como amenaza u oportunidad; el trabajo joven, el empleo de calidad y la formación para el futuro; la industria sostenible, los recursos naturales y la salida al mar; además del rol de la Antártida como espacio de ciencia, soberanía y oportunidades de desarrollo.

La elección de Ushuaia como punto de partida no es casual. Su ubicación geopolítica, su vínculo directo con la Antártida, su condición de ciudad austral y su potencial logístico, científico, turístico y productivo la colocan en un lugar estratégico para pensar una agenda de desarrollo con perspectiva federal.

En esa línea, desde la UCR Ushuaia remarcaron que la ciudad puede cumplir un papel central en una discusión más amplia sobre el futuro del país. La salida al mar, la producción, el comercio, la energía, la logística antártica y el empleo calificado aparecen como ejes de una conversación que busca mirar más allá de la coyuntura.

El conversatorio contará con las exposiciones de Juan Pablo Ortiz, Norma González y Pablo Fanjul, quienes aportarán distintas miradas sobre el trabajo, los derechos, el territorio, la economía, la seguridad social y el ambiente.

Ortiz es politólogo, docente de Economía, especialista en estadística y consultor. Su intervención estará orientada a integrar datos, tendencias y proyecciones para pensar el futuro del trabajo desde una perspectiva estratégica.

Norma González, secretaria nacional de la Organización de Trabajadores Radicales, profesora de Historia, técnica en Seguridad Social y vocal reelecta por el sector activo en la Caja de Previsión Social, aportará una mirada histórica y normativa sobre los derechos laborales y la seguridad social en la Argentina.

Por su parte, Pablo Fanjul, guía de turismo, docente, emprendedor y ambientalista, expondrá sobre territorio, empleo y desarrollo sostenible, con eje en el potencial productivo de Tierra del Fuego y los desafíos de compatibilizar crecimiento económico con cuidado ambiental.

Desde el radicalismo señalaron que esta primera actividad forma parte de una agenda de encuentros que se desarrollará durante el año, con la intención de generar espacios de debate abiertos a trabajadores, estudiantes, profesionales, emprendedores y vecinos interesados en pensar una ciudad y una provincia con más oportunidades.