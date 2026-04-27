Vuoto advirtió que la reforma constitucional no responde a las urgencias de los fueguinos

La discusión por la reforma constitucional volvió a quedar en el centro de la agenda política fueguina. La legisladora provincial Victoria Vuoto, del Partido Justicialista, sostuvo que el gobernador Gustavo Melella debería “entender que no es el momento” y evaluar la posibilidad de retrasar el llamado a la Convención Constituyente, en medio de un escenario marcado por problemas económicos, pérdida de empleo, caída de la actividad y fuertes reclamos sociales.

En declaraciones a Mañanas Diferentes, por FM Espectáculo 93.1, Vuoto recordó que no acompañó la ley que declaró la necesidad de reformar la Constitución provincial. Según detalló, aquella votación terminó 11 a 4, con el rechazo de ella y de los legisladores Villegas, Löffler y Martínez Allende. Su principal objeción fue que el proyecto, tal como fue planteado, no respondía a las preocupaciones reales de la ciudadanía.

“Hoy no está en la preocupación de la gente cuál es la función del Tribunal de Cuentas, si el control posterior o el preventivo”, planteó la legisladora, al cuestionar que la reforma se concentre en aspectos institucionales mientras siguen sin resolverse debates estructurales sobre desarrollo productivo, educación, políticas de cuidado, salud y empleo.

Vuoto aclaró que no comparte la judicialización del llamado, al señalar que respeta la decisión adoptada por una mayoría legislativa y la facultad que tiene el Ejecutivo para convocar. Sin embargo, insistió en que la reforma “no representa las necesidades de la ciudadanía” y que avanzar ahora implicaría abrir una discusión alejada de la vida cotidiana de los fueguinos.

La legisladora también puso el foco en el costo político y económico del proceso. Advirtió que la reforma demandaría una cifra millonaria y preguntó quién se hará cargo de ese gasto si la Provincia atraviesa una situación financiera crítica. En esa línea, contrastó el eventual desembolso de unos $8.000 millones con recortes en asistencia, como la reducción de gas envasado para familias fueguinas.

“Hay casas que viven con una garrafita los últimos diez días del mes”, señaló Vuoto, al remarcar que muchas familias enfrentan dificultades básicas mientras se discute una reforma constitucional. Para la legisladora, la prioridad debería estar puesta en los problemas inmediatos: escuelas, salud pública, OSEF, la Caja de Previsión de la Policía, el puerto intervenido y la situación económica general de la provincia.

En paralelo, la referente justicialista se refirió al proyecto de ley de goteo, que busca normalizar las transferencias de fondos coparticipables a municipios y entes autárquicos. Confirmó que la iniciativa ya obtuvo dictamen en general y que el objetivo es avanzar con un texto consensuado para su tratamiento en sesión.

Según explicó, la propuesta apunta a dar previsibilidad al envío de recursos esenciales para el funcionamiento de los municipios y evitar conflictos históricos entre la Provincia y las ciudades. En ese sentido, recordó que distintos intendentes, de diferentes signos políticos, debieron acudir a la Justicia o buscar alternativas para garantizar fondos municipales.

Vuoto también fue consultada por el debate en torno al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, conocido como RIGI. Tras una reunión con representantes del Ministerio de Economía de la Nación, señaló que el esquema tiene 35 proyectos presentados, 12 aprobados y solo 2 correspondientes a nuevas inversiones, por lo que consideró que los beneficios prometidos aún no muestran un impacto concreto en generación de empleo.

La discusión legislativa continuará esta semana con varios temas sensibles sobre la mesa: la reforma constitucional, la ley de goteo, la tarifaria provincial, el RIGI y el debate por la ampliación del ejido urbano de Ushuaia.