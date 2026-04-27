Más de un centenar de vecinos de Ushuaia se capacitó en herramientas digitales y laborales

Más de un centenar de vecinos de Ushuaia recibió sus certificados tras completar capacitaciones en herramientas digitales y laborales, en una iniciativa que busca acercar conocimientos prácticos a la comunidad y generar mejores oportunidades en un mercado de trabajo cada vez más atravesado por la tecnología.

La entrega de certificados marcó el cierre de un proceso de formación destinado a fortalecer competencias básicas y necesarias para la vida cotidiana, el empleo, el desarrollo de emprendimientos y la búsqueda de nuevas alternativas laborales. En ese sentido, la capacitación aparece como una herramienta concreta para achicar brechas y acompañar a quienes buscan mejorar su perfil ocupacional.

Desde el Municipio destacaron la importancia de sostener este tipo de espacios, especialmente en un contexto donde el acceso a herramientas digitales dejó de ser un complemento para convertirse en una condición cada vez más necesaria. Saber utilizar plataformas, gestionar trámites, mejorar la comunicación o incorporar recursos tecnológicos puede marcar una diferencia real al momento de buscar trabajo, sostener un emprendimiento o proyectar una actividad independiente.

La propuesta también tuvo un fuerte componente social: no se trató únicamente de entregar certificados, sino de reconocer el esfuerzo de quienes participaron, completaron el recorrido y apostaron a seguir formándose. Para muchos vecinos, estas instancias representan una puerta de entrada a nuevas posibilidades y una manera de recuperar confianza frente a un escenario económico complejo.

La capacitación en oficios, herramientas digitales y habilidades laborales se consolida así como una línea de trabajo clave para acompañar a la comunidad. En tiempos donde la tecnología redefine la forma de producir, vender, estudiar y trabajar, el acceso al conocimiento se vuelve una política pública necesaria para ampliar oportunidades.

Con la entrega de los certificados, el Municipio cerró una nueva etapa de formación comunitaria y ratificó la continuidad de acciones orientadas a la inclusión, la capacitación y el fortalecimiento de capacidades para vecinos y vecinas de Ushuaia.