Martín Perez reivindicó la provincialización y pidió defender el trabajo fueguino

A 36 años de la sanción de la Ley Nacional N.º 23.775, el intendente de Río Grande encabezó el acto conmemorativo por la provincialización de Tierra del Fuego. En ese marco, inauguraron una escultura alusiva sobre la avenida Héroes de Malvinas y se destacó el rol estratégico de la provincia en el Atlántico Sur, Malvinas y la Antártida. 
Río Grande 27/04/2026ShelknamsurShelknamsur

El intendente de Río Grande, Martín Perez, encabezó el acto por el 36° aniversario de la sanción de la Ley Nacional N.º 23.775, norma que concretó la provincialización de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. La ceremonia tuvo lugar en una fecha de fuerte contenido histórico para la provincia y estuvo marcada por un mensaje centrado en la soberanía, el desarrollo y la defensa del trabajo fueguino.

Durante la actividad, se inauguró una escultura alusiva emplazada sobre la avenida Héroes de Malvinas, realizada por la ingeniera Alejandra Portatadino. La obra fue presentada como un símbolo permanente de identidad, memoria colectiva y reconocimiento a quienes impulsaron el proceso histórico que permitió dejar atrás la etapa territorial para avanzar hacia la autonomía provincial.

En su discurso, Perez sostuvo que la provincialización representó una decisión política que modificó el destino institucional de Tierra del Fuego. En esa línea, remarcó que la provincia dejó de ser un territorio administrado para asumir con autonomía la responsabilidad de construir su propio futuro.

El jefe comunal también puso el acento en la dimensión estratégica de Tierra del Fuego. Señaló que la provincia no puede pensarse únicamente desde su territorio insular, sino también desde su proyección marítima, antártica y su vínculo histórico con las Islas Malvinas. Esa condición, planteó, obliga a sostener una mirada soberana sobre el desarrollo provincial.

“Ser una provincia grande no es solo un reconocimiento”, expresó Perez, al remarcar que esa definición implica defender lo logrado, cuidar el trabajo fueguino y proyectar desarrollo con una mirada estratégica. Además, vinculó ese camino con la necesidad de fortalecer la industria nacional, a la que definió como parte central de la identidad de la provincia.

El acto contó con la participación de autoridades municipales, representantes institucionales, dirigentes e integrantes de la Asamblea Convencional Constituyente. También estuvieron presentes la Banda Municipal de Música de Río Grande y la Banda del Área Naval Austral, que acompañaron la ceremonia. Durante la jornada, Perez, Portatadino y el concejal mandato cumplido Hugo Martínez recibieron una declaración de interés municipal por parte del Concejo Deliberante.

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