Operativo Invierno en Ushuaia: el Municipio avanza con compras y licitaciones en medio de la caída de recursos

Presupuesto reconducido y presión financiera. La Secretaría de Planificación confirmó que ya se acondiciona maquinaria, se compran áridos y sal y se abren licitaciones para reforzar el equipamiento. Advierten que más del 80% de los ingresos dependen de la coparticipación, afectada por la situación nacional y por demoras en los envíos provinciales.
 
Ushuaia27/04/2026ShelknamsurShelknamsur

La Municipalidad de Ushuaia puso en marcha los preparativos del Operativo Invierno con tareas de mantenimiento de maquinaria propia, adquisición de insumos clave y procesos licitatorios para contratar equipos viales complementarios.

La secretaria de Planificación, Obras y Servicios Públicos, Carolina Yutrovic, señaló que el escenario financiero condiciona la planificación. “La disminución de los recursos tiene una enorme incidencia en la gestión municipal. Estamos cuidando cada peso para garantizar los servicios, incluido el Operativo Invierno”, sostuvo.

Según explicó, el Ejecutivo trabaja con un presupuesto reconducido, lo que implica administrar los fondos proyectados el año anterior. “Lo más importante era contar con los recursos y gestionar en función de esa disponibilidad”, indicó.

En ese marco, detalló que el equipo económico avanza con la compra de áridos y la contratación de maquinaria privada para complementar la flota municipal. También confirmó la firma de convenios para la provisión de sal, insumo clave ante eventuales nevadas. “Siempre hay un volumen de resguardo del año anterior para responder ante contingencias”, agregó.

La funcionaria precisó que más del 80% de los ingresos municipales provienen de la coparticipación, afectada por la coyuntura económica nacional. A eso se suman demoras en los envíos desde la Provincia y una deuda acumulada, lo que complejiza la ejecución de servicios.

Pese a ese contexto, el Municipio continúa con el armado del operativo, que cada invierno demanda un despliegue intensivo de recursos para garantizar la transitabilidad y la prestación de servicios en la ciudad.

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