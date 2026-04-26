Von der Thusen tras las comisiones en Ushuaia y Río Grande: “La OSEF debe ser administrada por los trabajadores”

“Desde el día que me eligieron presidente de esta Comisión anuncié que iba a darle otra impronta”, sostuvo el parlamentario, quien coordinó los encuentros de trabajo en ambas ciudades. En ese marco, destacó la participación de dirigentes gremiales municipales y provinciales que expusieron su visión sobre la crisis que atraviesa la obra social.

Tras escuchar los planteos, Von der Thusen indicó que “nos propusieron modificar cuestiones vinculadas al Directorio, algo que acompañamos”, y remarcó: “Creo que la obra social debe ser administrada por los trabajadores, que son quienes aportan y sostienen el sistema”.

En paralelo, la comisión recibió al secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía de la Nación, José Ignacio García Hamilton, quien expuso sobre el alcance del RIGI y su funcionamiento a nivel nacional.

Durante la jornada en Río Grande, además, se avanzó en el tratamiento de iniciativas vinculadas a la enfermería. Una de ellas propone la adhesión a una ley nacional que promueve la formación universitaria en esa área, con la posibilidad de articular convenios con la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF). “Esto permitiría que los enfermeros continúen capacitándose sin tener que salir de la provincia”, explicó.

A su vez, se analiza la creación de un cuerpo de enfermeros dentro del sistema educativo fueguino, con el objetivo de que las escuelas primarias cuenten con personal de salud para asistir a los estudiantes, un tema que también pasó a estudio de la Comisión de Educación Nº 4.

Sobre el cierre, el legislador mencionó la situación de los trabajadores de la empresa Aires del Sur. “Mientras estábamos en comisión se decretó la quiebra por parte del Juzgado Civil y Comercial de Río Grande, lo que cambia completamente la estrategia que veníamos analizando”, concluyó.