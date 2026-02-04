Ushuaia: la Pasarela Luis Pedro Fique ya tiene un 80% de avance y entró en la etapa final de obras

Actualmente, se avanza en tareas de hormigonado de veredas y bicisenda, con más de 200 metros cúbicos de hormigón, la construcción de bolardos ejecutados in situ y el hormigonado de bases para los postes de iluminación.

Además, ya se realizó el montaje de postes sobre las bases fraguadas, consolidando una parte fundamental de la infraestructura prevista para el sector.

La subsecretaria de Coordinación y Gestión de la Obra Pública, arq. Irupe Petrina, indicó que “esta obra no solo mejora la circulación peatonal y ciclista, sino que también incorpora criterios de accesibilidad, seguridad y puesta en valor del espacio público, pensados para el disfrute de toda la comunidad”.

En tanto, precisó que “entre las tareas restantes se encuentra el armado y la colocación de 36 farolas ornamentales con sus respectivos dados de hormigón, la finalización del montaje de postes de alumbrado, la colocación de bolardos y baldosas podotáctiles, trabajos de jardinería, la instalación de bancos y equipamiento urbano, que permitirán completar integralmente la intervención”.