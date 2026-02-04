Ushuaia: la Pasarela Luis Pedro Fique ya tiene un 80% de avance y entró en la etapa final de obras

La Municipalidad de Ushuaia avanza con las obras en la Pasarela Luis Pedro Fique, un proyecto orientado a mejorar la conectividad peatonal y la accesibilidad urbana, que ya alcanza un 80% de ejecución. En esta etapa se realizan tareas de hormigonado de veredas y bicisenda, construcción de bolardos y bases para iluminación, mientras se prepara la colocación de farolas ornamentales y el equipamiento urbano.

Ushuaia04/02/2026ShelknamsurShelknamsur
WhatsApp Image 2026-02-04 at 11.02.14
Copiar Código AMP

Actualmente, se avanza en tareas de hormigonado de veredas y bicisenda, con más de 200 metros cúbicos de hormigón, la construcción de bolardos ejecutados in situ y el hormigonado de bases para los postes de iluminación.

Además, ya se realizó el montaje de postes sobre las bases fraguadas, consolidando una parte fundamental de la infraestructura prevista para el sector.

La subsecretaria de Coordinación y Gestión de la Obra Pública, arq. Irupe Petrina, indicó que “esta obra no solo mejora la circulación peatonal y ciclista, sino que también incorpora criterios de accesibilidad, seguridad y puesta en valor del espacio público, pensados para el disfrute de toda la comunidad”.

En tanto, precisó que “entre las tareas restantes se encuentra el armado y la colocación de 36 farolas ornamentales con sus respectivos dados de hormigón, la finalización del montaje de postes de alumbrado, la colocación de bolardos y baldosas podotáctiles, trabajos de jardinería, la instalación de bancos y equipamiento urbano, que permitirán completar integralmente la intervención”.

Últimos artículos
WhatsApp Image 2026-02-04 at 11.02.14

Ushuaia: la Pasarela Luis Pedro Fique ya tiene un 80% de avance y entró en la etapa final de obras

Shelknamsur
Ushuaia04/02/2026

La Municipalidad de Ushuaia avanza con las obras en la Pasarela Luis Pedro Fique, un proyecto orientado a mejorar la conectividad peatonal y la accesibilidad urbana, que ya alcanza un 80% de ejecución. En esta etapa se realizan tareas de hormigonado de veredas y bicisenda, construcción de bolardos y bases para iluminación, mientras se prepara la colocación de farolas ornamentales y el equipamiento urbano.

md (91)

Salud escolar en Río Grande: 600 turnos en marcha y se suman controles visuales del Club de Leones

Shelknamsur
Río Grande 04/02/2026

Con un esquema pensado para agilizar trámites y concentrar prestaciones en un solo recorrido, el Municipio de Río Grande puso en marcha el Circuito de Salud Escolar, un dispositivo que permite a las familias acceder, en una única consulta, al Certificado de Aptitud Física, el Certificado Bucodental, controles médicos de rutina y la actualización del Calendario Nacional de Vacunación, incorporando las recientes modificaciones definidas a nivel nacional.

bolsa-caidas-flecha-roja-dreams

La Provincia adeuda más de $9.000 millones a la Municipalidad de Ushuaia por coparticipación

Shelknamsur
Política04/02/2026

La deuda por coparticipación que mantiene el Gobierno de la Provincia con el Municipio de Ushuaia alcanzó en enero de 2026 su nivel más elevado de los últimos años y volvió a tensionar la relación financiera entre ambos niveles del Estado. Según información económica publicada por El Delivery, el monto adeudado superó los 9.000 millones de pesos, con demoras en las transferencias que se ubicaron nuevamente cerca de los 30 días.

Te puede interesar
imagen_convertida_2 (1)

“Hoy no hay nada que obligue a pagar un rescate”: Defensa Civil volvió a poner el foco en la responsabilidad en la montaña

Shelknamsur
Ushuaia03/02/2026

El titular de Defensa Civil Ushuaia, Cristian Álvarez, advirtió que actualmente no existe ninguna normativa que obligue a las personas rescatadas a afrontar el costo de los operativos, incluso cuando medie negligencia. La definición la realizó en declaraciones a Mañanas Diferentes, por FM Espectáculo 93.1, donde volvió a plantear la necesidad de avanzar en una reglamentación que ordene los rescates y refuerce la responsabilidad individual en las actividades de montaña.

Lo más visto
md (88)

Río Grande propone recorridos históricos y caminatas guiadas para redescubrir la ciudad durante febrero

Shelknamsur
Río Grande 03/02/2026

En el marco de la temporada estival, el Municipio de Río Grande puso en marcha una variada agenda de actividades culturales, turísticas e históricas destinadas a vecinos, vecinas y visitantes, con el objetivo de seguir promoviendo el conocimiento y la puesta en valor del patrimonio local. La propuesta es impulsada por la Agencia de Deportes, Cultura y Turismo y se desarrollará a lo largo de todo el mes de febrero con actividades gratuitas y abiertas a la comunidad.

puerto (1)

El dictamen del fiscal federal dejó sin margen al juzgado local y el conflicto por el Puerto se encamina a la Corte Suprema

Shelknamsur
Judiciales 03/02/2026

El conflicto judicial por la intervención del Puerto de Ushuaia dio un giro decisivo tras el dictamen del fiscal de la Justicia Federal con asiento en Ushuaia, que sostuvo que el Juzgado Federal local no es competente para intervenir en la causa impulsada por el Gobierno provincial. Con esa definición, la discusión quedó fuera del ámbito judicial fueguino y pasó, en los hechos, a la órbita de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, único tribunal habilitado para resolver una disputa entre una provincia y un organismo nacional.

imagen_convertida_2 (1)

“Hoy no hay nada que obligue a pagar un rescate”: Defensa Civil volvió a poner el foco en la responsabilidad en la montaña

Shelknamsur
Ushuaia03/02/2026

El titular de Defensa Civil Ushuaia, Cristian Álvarez, advirtió que actualmente no existe ninguna normativa que obligue a las personas rescatadas a afrontar el costo de los operativos, incluso cuando medie negligencia. La definición la realizó en declaraciones a Mañanas Diferentes, por FM Espectáculo 93.1, donde volvió a plantear la necesidad de avanzar en una reglamentación que ordene los rescates y refuerce la responsabilidad individual en las actividades de montaña.

bolsa-caidas-flecha-roja-dreams

La Provincia adeuda más de $9.000 millones a la Municipalidad de Ushuaia por coparticipación

Shelknamsur
Política04/02/2026

La deuda por coparticipación que mantiene el Gobierno de la Provincia con el Municipio de Ushuaia alcanzó en enero de 2026 su nivel más elevado de los últimos años y volvió a tensionar la relación financiera entre ambos niveles del Estado. Según información económica publicada por El Delivery, el monto adeudado superó los 9.000 millones de pesos, con demoras en las transferencias que se ubicaron nuevamente cerca de los 30 días.

md (91)

Salud escolar en Río Grande: 600 turnos en marcha y se suman controles visuales del Club de Leones

Shelknamsur
Río Grande 04/02/2026

Con un esquema pensado para agilizar trámites y concentrar prestaciones en un solo recorrido, el Municipio de Río Grande puso en marcha el Circuito de Salud Escolar, un dispositivo que permite a las familias acceder, en una única consulta, al Certificado de Aptitud Física, el Certificado Bucodental, controles médicos de rutina y la actualización del Calendario Nacional de Vacunación, incorporando las recientes modificaciones definidas a nivel nacional.

WhatsApp Image 2026-02-04 at 11.02.14

Ushuaia: la Pasarela Luis Pedro Fique ya tiene un 80% de avance y entró en la etapa final de obras

Shelknamsur
Ushuaia04/02/2026

La Municipalidad de Ushuaia avanza con las obras en la Pasarela Luis Pedro Fique, un proyecto orientado a mejorar la conectividad peatonal y la accesibilidad urbana, que ya alcanza un 80% de ejecución. En esta etapa se realizan tareas de hormigonado de veredas y bicisenda, construcción de bolardos y bases para iluminación, mientras se prepara la colocación de farolas ornamentales y el equipamiento urbano.