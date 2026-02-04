Salud escolar en Río Grande: 600 turnos en marcha y se suman controles visuales del Club de Leones

La novedad de esta edición es la incorporación del Club de Leones de Río Grande, que se suma al circuito con evaluaciones visuales realizadas con refractómetro para todos los niños y niñas inscriptos. La intervención busca complementar el control visual de rutina que se efectúa habitualmente durante el examen de salud escolar.

En esta primera etapa, el Municipio habilitó 600 turnos y anticipó que, a medida que avance el cronograma de atenciones, se irán abriendo nuevos cupos, que serán informados por los canales oficiales. El circuito se desarrolla en los cuatro Centros Municipales de Salud, con el objetivo de facilitar el acceso y evitar traslados extensos de vecinos y vecinas. La atención se presta de 9 a 14 horas.

Para presentarse al turno, se solicita concurrir con DNI y carnet de vacunación. Según el balance inicial, desde este lunes 2 de febrero ya se concretaron más de 50 consultas destinadas a niños, niñas y adolescentes de entre 3 y 14 años sin obra social. El objetivo central del programa es garantizar los controles necesarios de cara al inicio del ciclo lectivo.