Salud escolar en Río Grande: 600 turnos en marcha y se suman controles visuales del Club de Leones

Ushuaia: la Pasarela Luis Pedro Fique ya tiene un 80% de avance y entró en la etapa final de obras
La Municipalidad de Ushuaia avanza con las obras en la Pasarela Luis Pedro Fique, un proyecto orientado a mejorar la conectividad peatonal y la accesibilidad urbana, que ya alcanza un 80% de ejecución. En esta etapa se realizan tareas de hormigonado de veredas y bicisenda, construcción de bolardos y bases para iluminación, mientras se prepara la colocación de farolas ornamentales y el equipamiento urbano.