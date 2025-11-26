Ushuaia: estudiantes del Profesorado de Nivel Inicial podrán realizar prácticas rentadas en la Colonia de Verano municipal

La iniciativa se aplicará en la Colonia de Verano del Centro de Desarrollo Infantil “Jorge Brito – Pequeños Pasos”, dependiente de la Secretaría de las Mujeres, Géneros y Diversidades. Está orientada a estudiantes que cursen los dos últimos años del profesorado o que hayan finalizado su formación en los últimos seis meses, con el objetivo de facilitar una primera experiencia laboral directamente vinculada a su futura profesión.

Del encuentro participaron el jefe de Gabinete municipal, Sebastián Iriarte; la directora Provincial de Educación Superior en Formación Docente, Jessica Marcela Rodríguez; el rector del IPES, Alberto Gonzalo Sifuente; la secretaria de las Mujeres, Géneros y Diversidades, Alejandra Vuoto; la secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, Yanira Martínez; la subsecretaria de Políticas para la Igualdad, Sabrina Marcucci; y la jefa del Programa de Políticas Públicas para las Infancias, Natalia Tejero.

Desde el Municipio resaltaron que el acuerdo es “un paso clave” para acompañar las trayectorias formativas y promover oportunidades de trabajo concretas dentro de la ciudad. Subrayaron además que el programa apunta a fortalecer el arraigo y a consolidar recorridos profesionales que comienzan en el ámbito de la formación y se proyectan hacia el desarrollo local.