Ushuaia: el Centro de Salud abre sus puertas para una jornada comunitaria de controles y prevención

La secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, Yanira Martínez, sostuvo que esta modalidad “permite que las familias accedan a controles de manera ágil. Es una herramienta más para fortalecer la prevención y acompañar la salud de nuestros vecinos y vecinas”, remarcó.

A lo largo de la jornada, el equipo profesional del Centro de Salud desplegará distintas estaciones de atención: enfermería con controles básicos, pediatría, agudeza visual, testeo rápido de HIV y sífilis, y asesoramiento en nutrición. El objetivo es facilitar el acceso a chequeos esenciales sin necesidad de turno previo.

El subsecretario de Salud, Dr. Pablo Pesce, destacó la importancia de estos encuentros para reforzar el vínculo con la comunidad. En ese sentido, explicó que “a través de este mecanismo buscamos que cada persona se sienta acompañada y cuente con información clara sobre su salud. Estas propuestas nos acercan al territorio y permiten resolver necesidades de manera preventiva e inmediata”.

Desde la Municipalidad remarcaron que la iniciativa apunta a promover hábitos saludables y sostener un esquema de atención cercano, accesible y pensado para las demandas cotidianas de la población.