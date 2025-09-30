Ushuaia ya tiene a sus nominados para la 2° edición de los Premios Olivia

En una ceremonia cargada de emoción y con fuerte presencia de la comunidad deportiva, se entregaron las nominaciones de la segunda edición de los Premios Olivia en el Centro Cultural Esther Fadul.

El acto reunió a deportistas, entrenadores, dirigentes y familias, que conocieron los nombres de quienes integran las 38 ternas de este año. La jornada abrió con la proyección de un video que repasó la primera edición, celebrada en el Hotel Las Hayas, y luego tuvo las palabras de bienvenida de la presidenta del Instituto Municipal de Deportes, Liliana Gavilán, y del concejal Nicolás Pelloli.

En total, son 114 los nominados que fueron propuestos por federaciones, asociaciones e instituciones deportivas, en base al desempeño competitivo registrado entre el 1 de julio de 2024 y el 31 de julio de 2025.

El gran cierre será el próximo domingo 5 de octubre en el Microestadio José “Cochocho” Vargas, donde se conocerán los ganadores de cada disciplina y se entregarán los premios Olivia de Oro y Platino.

“Estos premios no son sólo un reconocimiento al esfuerzo individual, sino también una muestra de lo que logramos cuando el Estado, las instituciones y la comunidad acompañan de manera activa a nuestros deportistas”, resaltó Gavilán. Y agregó: “En tiempos en que la unión y la solidaridad son más necesarias que nunca, esta segunda edición reafirma que Ushuaia sigue apostando al deporte como herramienta de inclusión, crecimiento y esperanza”.

