La Casa Beban abre la muestra “21 Años, Yatana: El Bosque del Arte”

La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de Cultura y Educación, acompañará la muestra “21 Años, Yatana: El Bosque del Arte”, que tendrá lugar en la Antigua Casa Beban. La inauguración será este jueves 25 de septiembre a las 19 horas, y la exposición permanecerá abierta hasta el 8 de octubre.

La propuesta incluye documentos históricos, fotografías, bordados, pinturas y objetos de la profesora de pintura y fundadora del Proyecto Yatana, Mónica Alvarado. También se exhibirán testimonios periodísticos, material de archivo y cestería original de Cristina Calderón, última hablante de la lengua yagán, quien acompañó a la Fundación en distintas etapas de su trabajo.

La muestra podrá recorrerse de lunes a viernes entre las 10 y las 18 horas, y los sábados de 15 a 19 horas.

“Estamos muy contentos de acompañar esta propuesta, que visibiliza la importancia de nuestros espacios verdes urbanos y su rol en la conformación de nuestra identidad como ushuaienses”, destacó la secretaria de Cultura y Educación, Belén Molina.

Por su parte, Mónica Alvarado señaló: “Esta exhibición va a presentar material creativo inspirado en el bosque como símbolo de naturaleza sagrada. Allí los visitantes podrán conocer también el proceso de protección y conservación de este bosque, que tiene una larga historia con mi familia”.