Ushuaia prepara la segunda edición de la Expo “Ciudad Segura”

La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de Gobierno, anunció la realización de la segunda edición de la Expo “Ushuaia Ciudad Segura”. Se trata de un espacio de intercambio de prácticas, normativas, tecnologías y estrategias vinculadas a la seguridad en distintos ámbitos.

El evento se llevará a cabo los días miércoles 8 y jueves 9 de octubre, de 10 a 17 horas, en el Microestadio “Cochocho” Vargas. Durante ambas jornadas habrá demostraciones en tiempo real y asesoramiento de especialistas, con el objetivo de acercar a la comunidad herramientas concretas para la prevención y el cuidado.

La propuesta se organizará en tres ejes principales:

Seguridad alimentaria, orientada a la reducción de riesgos de enfermedades y la promoción de la salud pública.

Seguridad vial, con foco en la prevención de accidentes y la protección de la vida.

Prevención y Defensa Civil, destinada a fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias y catástrofes.

Desde el Municipio destacaron que esta segunda edición busca consolidar un espacio de participación y aprendizaje colectivo, reforzando el compromiso con una ciudad más segura y preparada.