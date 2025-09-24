El Municipio, la UNTDF y la Fundación Participar lanzaron una Diplomatura en Planificación Estratégica para Gobiernos Locales

El convenio fue rubricado por el jefe de Gabinete, Sebastián Iriarte; el rector de la UNTDF, Mariano Hermida; y el presidente de la Fundación Participar, Ramiro Gómez, en un acto que reunió a integrantes del Gabinete municipal, ediles, docentes y representantes de la Universidad y la Fundación.

Formación para una gestión más eficiente

La diplomatura apunta a fortalecer las capacidades de gestión en el ámbito local, brindando herramientas de planificación y evaluación de políticas públicas que mejoren la eficiencia del Estado y contribuyan al desarrollo integral de la comunidad.

Iriarte destacó que la iniciativa responde a una necesidad concreta: “Venimos trabajando en esta propuesta junto a la Fundación y a la Universidad para estar a la altura de las circunstancias. La Diplomatura va a brindar herramientas para comprender el ámbito en el que nos desarrollamos y en el que implementamos políticas públicas, a fin de que lleguen de manera efectiva a los vecinos y vecinas”.

En esa línea, remarcó que las políticas públicas deben pensarse desde el territorio: “No pueden diseñarse en Buenos Aires. Ushuaia es una ciudad que crece continuamente y eso implica tensiones en el desarrollo urbano, de servicios e infraestructura”.

El rol del Estado y la Universidad

Por su parte, Hermida planteó que el Estado debe concebirse como motor de soluciones: “Los municipios son direccionadores de procesos de desarrollo. El Estado tiene la capacidad de transformar y de generar políticas públicas, y para eso necesita contar con las capacidades necesarias”.

El rector subrayó que la iniciativa está en línea con la misión universitaria: “Se trata de brindar herramientas al Estado para su desarrollo y para generar capacidades. Celebramos esta unión virtuosa, porque la Universidad cumple el rol para el que fue concebida”.

Finalmente, Gómez sostuvo que la Diplomatura busca “fortalecer las capacidades de gobierno y de construcción de un territorio por parte de los Estados locales”, y la vinculó con el proceso de modernización que lleva adelante la actual gestión municipal.