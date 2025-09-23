Río Grande refuerza su producción local: nueva caldera en la Planta Municipal de Faena asegura continuidad, economía circular y respaldo a productores

La Planta Municipal de Faena de Río Grande incorporó una nueva caldera de 150 kg/hr, considerada el motor central de cualquier establecimiento de faena. La adquisición se concretó a partir del convenio de cooperación entre el Municipio y la empresa COM & LOG, dedicada a la elaboración de alimentos húmedos para mascotas, que aportó este equipo como parte del acuerdo vigente.

Desde la gestión del intendente Martín Perez destacaron que se trata de un paso clave para sostener la producción y fortalecer al sector ganadero local. La inversión se enmarca en una estrategia de economía circular: los subproductos generados en la planta son recuperados por COM & LOG y utilizados como insumos en su proceso productivo, logrando así que los desperdicios se revaloricen y vuelvan a integrarse en la cadena.

El nuevo equipamiento permitirá garantizar la continuidad de las tareas de faena y mejorar las condiciones de trabajo de los productores que diariamente utilizan la planta para el procesamiento de ovinos, bovinos y porcinos. “La caldera es el corazón de cualquier planta de faena, y contar con un equipo de estas características asegura no solo continuidad, sino también eficiencia en el servicio”, señalaron desde el área técnica municipal.

Por su parte, el gerente general de COM & LOG, Martín Marcos, sostuvo: “Estamos muy contentos de poder concretar, junto con el Municipio, la entrega de una caldera de último modelo, un equipo que la planta de faena municipal estaba necesitando. Esto forma parte de nuestro proyecto de economía circular. Nos va a permitir trabajar en mejores condiciones a todos, y ojalá que eso sea un beneficio que la comunidad riograndense pueda ver”.

Con este acuerdo, el Municipio y la empresa avanzan en la modernización de la infraestructura de la Planta Municipal de Faena y refuerzan la idea de que la articulación público–privada es una herramienta clave para el desarrollo económico y sostenible de Río Grande.