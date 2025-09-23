Río Grande refuerza su producción local: nueva caldera en la Planta Municipal de Faena asegura continuidad, economía circular y respaldo a productores

El Municipio incorporó un moderno equipo en el marco de un convenio con la empresa COM & LOG, que permitirá mejorar la infraestructura, garantizar las faenas y consolidar un modelo de articulación público–privada.

Río Grande 23/09/2025ShelknamsurShelknamsur
photo_5087324552810924813_y-1
Copiar Código AMP

La Planta Municipal de Faena de Río Grande incorporó una nueva caldera de 150 kg/hr, considerada el motor central de cualquier establecimiento de faena. La adquisición se concretó a partir del convenio de cooperación entre el Municipio y la empresa COM & LOG, dedicada a la elaboración de alimentos húmedos para mascotas, que aportó este equipo como parte del acuerdo vigente.

Desde la gestión del intendente Martín Perez destacaron que se trata de un paso clave para sostener la producción y fortalecer al sector ganadero local. La inversión se enmarca en una estrategia de economía circular: los subproductos generados en la planta son recuperados por COM & LOG y utilizados como insumos en su proceso productivo, logrando así que los desperdicios se revaloricen y vuelvan a integrarse en la cadena.

El nuevo equipamiento permitirá garantizar la continuidad de las tareas de faena y mejorar las condiciones de trabajo de los productores que diariamente utilizan la planta para el procesamiento de ovinos, bovinos y porcinos. “La caldera es el corazón de cualquier planta de faena, y contar con un equipo de estas características asegura no solo continuidad, sino también eficiencia en el servicio”, señalaron desde el área técnica municipal.

Por su parte, el gerente general de COM & LOG, Martín Marcos, sostuvo: “Estamos muy contentos de poder concretar, junto con el Municipio, la entrega de una caldera de último modelo, un equipo que la planta de faena municipal estaba necesitando. Esto forma parte de nuestro proyecto de economía circular. Nos va a permitir trabajar en mejores condiciones a todos, y ojalá que eso sea un beneficio que la comunidad riograndense pueda ver”.

Con este acuerdo, el Municipio y la empresa avanzan en la modernización de la infraestructura de la Planta Municipal de Faena y refuerzan la idea de que la articulación público–privada es una herramienta clave para el desarrollo económico y sostenible de Río Grande.

Últimos artículos
trump-milei

Petri descartó una base naval en Tierra del Fuego a cambio del préstamo que gestiona Milei

Shelknamsur
Mundo23/09/2025

En diálogo con C5N, el ministro de Defensa Luis Petri descartó que la instalación de una base naval conjunta con Estados Unidos en Tierra del Fuego forme parte del préstamo que negocia el presidente Javier Milei. En contraposición, el gobernador Gustavo Melella viene alertando sobre los riesgos de “entregar soberanía” y de hipotecar el futuro nacional bajo acuerdos externos.

20250922110420312454252d7e5f1be4b90570b9df1af2

Veredas y plaza revalorizan el turbal de Monte Gallinero

Shelknamsur
Ushuaia23/09/2025

Con recursos propios, el Municipio de Ushuaia avanza en la construcción de una nueva vereda peatonal y en la puesta en valor de la Plaza Bolivia —frente a la Escuela 22—. Al mismo tiempo, evalúa retomar la obra de la pasarela urbana, hoy paralizada por la falta de pago del Gobierno nacional, en un contexto donde la gestión local busca sostener la infraestructura urbana pese al recorte nacional.

Te puede interesar
md (13)

Con gran convocatoria, comenzó la capacitación "Impulso Digital" para empleados municipales en Río Grande

Shelknamsur
Río Grande 18/09/2025

El Municipio de Río Grande puso en marcha la capacitación “Impulso Digital – Herramientas Digitales de Oficina”, destinada al personal administrativo municipal. La propuesta formativa, organizada por la Secretaría de Género y Desarrollo Comunitario junto con la Dirección de Escuela Municipal de Formación Pública, reunió a más de 30 inscriptos.

Lo más visto
A

El futuro es brillante: Motorola y Swarovsky elevan el diseño de los auriculares

Shelknamsur
De interés 22/09/2025

La colaboración entre Motorola y Swarovski para crear los auriculares Moto Buds Loop Crystals, son un ejemplo de los mejores resultados logrados entre tecnología de vanguardia y diseño de lujo que los hace exclusivos, ya que los buds Swarovski son auriculares de edición limitada e ideales para aquellos que buscan funcionalidad, estilo y distinción en sus accesorios tech.

20250922133148_limpieza2

Campaña de Limpieza en el Canal Beagle: 20 años de compromiso ambiental

Shelknamsur
Ushuaia22/09/2025

La Municipalidad de Ushuaia acompañó una nueva edición de la Campaña de Limpieza en el Canal Beagle, organizada por el Comité de Seguimiento del Compromiso Onashaga, que este año celebra dos décadas de trabajo sostenido. La iniciativa reunió a más de 80 voluntarios que realizaron tareas de recolección en la Isla Casco y la Isla Karelo.

WhatsApp Image 2025-09-22 at 15.44.12 (1)

76 años del hundimiento del Rastreador Fournier: homenaje en Ushuaia a los 77 tripulantes caídos

Shelknamsur
Nacionales22/09/2025

El acto conmemorativo por el 76° aniversario del hundimiento del Rastreador A.R.A. Fournier fue presidido por el comandante del Área Naval Austral, contraalmirante Guillermo Alberto Prada. La ceremonia reunió a autoridades provinciales y municipales, representantes de las Fuerzas Armadas, ex combatientes de Malvinas y familiares de marinos. En un clima de profundo respeto, se recordó a los 77 tripulantes que perdieron la vida en 1949 en las aguas australes. Con la presencia del ex gobernador de la provincia, Juan Carlos Arcando, la conmemoración reforzó el compromiso de mantener viva la memoria de aquellos héroes del mar.

460d26f913002877811ae34f7dd70d3c

Fuerte nevada: rutas con nieve, banquinas intransitables y poca visibilidad

Shelknamsur
De interés 22/09/2025

Desde la tarde de ayer, una intensa nevada complicó la circulación en distintos tramos de la Ruta Nacional N° 3. El último parte de Gendarmería Nacional, emitido a las 15:55, confirmó que el sector comprendido entre el kilómetro 3000, a la altura de Lago Escondido, y el kilómetro 3009, en el mirador Paso Garibaldi, presenta calzada nevada y mojada, con banquinas cubiertas de nieve acumulada.

md (18)

Se recordó el 76° aniversario del naufragio del Rastreador Fournier en la Base Naval

Shelknamsur
Nacionales22/09/2025

La Municipalidad de Ushuaia participó del acto en homenaje a los 77 tripulantes que perdieron la vida en el hundimiento del Rastreador ARA Fournier, ocurrido el 22 de septiembre de 1949 en el Estrecho de Magallanes. La ceremonia fue organizada por el Área Naval Austral en el gimnasio de la Base Naval y contó con la presencia de autoridades provinciales, municipales y de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

USHUAIA1

Ushuaia fue sede del 3° Congreso Internacional de Prevención de Suicidio

Shelknamsur
Ushuaia22/09/2025

Por primera vez en la provincia, la capital fueguina albergó el 3° Congreso Internacional de Prevención de Suicidio, una propuesta impulsada por el Municipio de Río Grande y encabezada por el intendente Martín Perez, con el acompañamiento de la Asociación de Psiquiatras de América Latina (APAL), la Asociación de Psiquiatras de Argentina (APSA), la Clínica San Jorge y la Defensoría de la Nación.