Río Grande, sede de una emotiva celebración provincial de adultos mayores

Con cena, sorteos y espectáculos en el Colegio Don Bosco, jubilados y jubiladas de toda la provincia compartieron un encuentro de integración. El intendente Martín Perez destacó que el festejo coincidió con la inauguración del primer Centro de Bienestar para Personas Mayores de Tierra del Fuego.

Río Grande volvió a convertirse en punto de encuentro para los adultos mayores de la provincia. Cientos de vecinos y vecinas de Ushuaia, Tolhuin y Río Grande participaron de una velada cargada de emoción, música y compañerismo en el gimnasio del Colegio Don Bosco.

La celebración reunió a más de una docena de centros de jubilados, que disfrutaron de una cena, números artísticos y sorteos especiales. El clima fue de integración y alegría, reforzando el lazo entre generaciones y ciudades.

En su discurso, el intendente Martín Perez puso el acento en el compromiso de su gestión con los adultos mayores: “En estos tiempos difíciles, sepan que acá hay un Estado municipal presente, que no resigna derechos y que va a seguir cuidando a los adultos mayores como corresponde, como siempre lo hemos hecho a lo largo de toda nuestra vida”.

El jefe comunal agradeció la participación de los centros de jubilados de toda la provincia y resaltó que la jornada coincidió con un hecho trascendente: la inauguración del primer Centro de Bienestar para Personas Mayores de Tierra del Fuego, ubicado en la costanera riograndense. “Será un lugar para quienes necesitan acompañamiento, un espacio donde puedan compartir con otros y sentirse contenidos. Espero que también sea un puente entre las ciudades de la provincia, para trabajar en conjunto con todos los adultos mayores”, agregó.

Participaron los centros de jubilados de Ushuaia Koiuska, Antu Ruca, Kaupen, Esperanza Fueguina, Nuestro Hogar Austral y Doña Tránsito; de Tolhuin, Tol-wen y No me olvides; y de Río Grande, Aylin, Dionisio Juárez, ATE, Ley 244, Río Grande, Antiguos Pobladores y CAPO.

El encuentro cerró en un clima de fiesta y gratitud, consolidando a Río Grande como sede de integración y cuidado para los adultos mayores de toda Tierra del Fuego.

Ushuaia fue sede del 3° Congreso Internacional de Prevención de Suicidio

Shelknamsur
Ushuaia22/09/2025

Por primera vez en la provincia, la capital fueguina albergó el 3° Congreso Internacional de Prevención de Suicidio, una propuesta impulsada por el Municipio de Río Grande y encabezada por el intendente Martín Perez, con el acompañamiento de la Asociación de Psiquiatras de América Latina (APAL), la Asociación de Psiquiatras de Argentina (APSA), la Clínica San Jorge y la Defensoría de la Nación.

Ushuaia Joven presentó un fin de semana cargado de actividades

Shelknamsur
Ushuaia22/09/2025

La 25° edición del Ushuaia Joven se vivió con intensidad y una gran convocatoria. Más de 350 vecinos y vecinas acompañaron las distintas competencias organizadas por la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad, a través de la Coordinación de Juventudes.

Con gran convocatoria, comenzó la capacitación "Impulso Digital" para empleados municipales en Río Grande

Shelknamsur
Río Grande 18/09/2025

El Municipio de Río Grande puso en marcha la capacitación “Impulso Digital – Herramientas Digitales de Oficina”, destinada al personal administrativo municipal. La propuesta formativa, organizada por la Secretaría de Género y Desarrollo Comunitario junto con la Dirección de Escuela Municipal de Formación Pública, reunió a más de 30 inscriptos.

Laguna Esmeralda: del paraíso natural al shopping sin habilitación

Mariano López
De interés 22/09/2025

Lo que alguna vez fue un ícono del turismo fueguino hoy se parece más a una feria improvisada donde cada uno hace lo que quiere. En la base de la Laguna Esmeralda, donde debería respirarse naturaleza y silencio, lo que abunda es el caos: taxis y Uber disputándose pasajeros, vendedores ofreciendo chocolates como si se tratara de una estación de servicio, servicios de fotografía cazando turistas desprevenidos y residuos desperdigados que contrastan con la postal de montaña.

El futuro es brillante: Motorola y Swarovsky elevan el diseño de los auriculares

Shelknamsur
De interés 22/09/2025

La colaboración entre Motorola y Swarovski para crear los auriculares Moto Buds Loop Crystals, son un ejemplo de los mejores resultados logrados entre tecnología de vanguardia y diseño de lujo que los hace exclusivos, ya que los buds Swarovski son auriculares de edición limitada e ideales para aquellos que buscan funcionalidad, estilo y distinción en sus accesorios tech.

Campaña de Limpieza en el Canal Beagle: 20 años de compromiso ambiental

Shelknamsur
Ushuaia22/09/2025

La Municipalidad de Ushuaia acompañó una nueva edición de la Campaña de Limpieza en el Canal Beagle, organizada por el Comité de Seguimiento del Compromiso Onashaga, que este año celebra dos décadas de trabajo sostenido. La iniciativa reunió a más de 80 voluntarios que realizaron tareas de recolección en la Isla Casco y la Isla Karelo.

76 años del hundimiento del Rastreador Fournier: homenaje en Ushuaia a los 77 tripulantes caídos

Shelknamsur
Nacionales22/09/2025

El acto conmemorativo por el 76° aniversario del hundimiento del Rastreador A.R.A. Fournier fue presidido por el comandante del Área Naval Austral, contraalmirante Guillermo Alberto Prada. La ceremonia reunió a autoridades provinciales y municipales, representantes de las Fuerzas Armadas, ex combatientes de Malvinas y familiares de marinos. En un clima de profundo respeto, se recordó a los 77 tripulantes que perdieron la vida en 1949 en las aguas australes. Con la presencia del ex gobernador de la provincia, Juan Carlos Arcando, la conmemoración reforzó el compromiso de mantener viva la memoria de aquellos héroes del mar.

Fuerte nevada: rutas con nieve, banquinas intransitables y poca visibilidad

Shelknamsur
De interés 22/09/2025

Desde la tarde de ayer, una intensa nevada complicó la circulación en distintos tramos de la Ruta Nacional N° 3. El último parte de Gendarmería Nacional, emitido a las 15:55, confirmó que el sector comprendido entre el kilómetro 3000, a la altura de Lago Escondido, y el kilómetro 3009, en el mirador Paso Garibaldi, presenta calzada nevada y mojada, con banquinas cubiertas de nieve acumulada.