Río Grande, sede de una emotiva celebración provincial de adultos mayores

Río Grande volvió a convertirse en punto de encuentro para los adultos mayores de la provincia. Cientos de vecinos y vecinas de Ushuaia, Tolhuin y Río Grande participaron de una velada cargada de emoción, música y compañerismo en el gimnasio del Colegio Don Bosco.

La celebración reunió a más de una docena de centros de jubilados, que disfrutaron de una cena, números artísticos y sorteos especiales. El clima fue de integración y alegría, reforzando el lazo entre generaciones y ciudades.

En su discurso, el intendente Martín Perez puso el acento en el compromiso de su gestión con los adultos mayores: “En estos tiempos difíciles, sepan que acá hay un Estado municipal presente, que no resigna derechos y que va a seguir cuidando a los adultos mayores como corresponde, como siempre lo hemos hecho a lo largo de toda nuestra vida”.

El jefe comunal agradeció la participación de los centros de jubilados de toda la provincia y resaltó que la jornada coincidió con un hecho trascendente: la inauguración del primer Centro de Bienestar para Personas Mayores de Tierra del Fuego, ubicado en la costanera riograndense. “Será un lugar para quienes necesitan acompañamiento, un espacio donde puedan compartir con otros y sentirse contenidos. Espero que también sea un puente entre las ciudades de la provincia, para trabajar en conjunto con todos los adultos mayores”, agregó.

Participaron los centros de jubilados de Ushuaia Koiuska, Antu Ruca, Kaupen, Esperanza Fueguina, Nuestro Hogar Austral y Doña Tránsito; de Tolhuin, Tol-wen y No me olvides; y de Río Grande, Aylin, Dionisio Juárez, ATE, Ley 244, Río Grande, Antiguos Pobladores y CAPO.

El encuentro cerró en un clima de fiesta y gratitud, consolidando a Río Grande como sede de integración y cuidado para los adultos mayores de toda Tierra del Fuego.